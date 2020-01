Zwei Personen teilen sich ein Regierungsamt? – Was für und was gegen ein «Topsharing» in Führungspositionen spricht

Eine verlockende Idee, zugegeben, besonders in der heutigen Zeit: Geteilte Führung statt Millionen scheffelnder Autokraten, die Sache im Mittelpunkt statt die Gelüste von machtgeilen Narzissten.

So einfach ist es leider nicht. Da wäre die Sache mit der Verantwortung. In guten Zeiten Verantwortung zu übernehmen, ist nicht allzu schwer, grosse Gewinne oder Siege zu teilen nicht allzu belastend, seien es politische oder pekuniäre. Wie steht es aber damit, wenn es um Verluste und Niederlagen geht? Geteilte Verantwortung wird in diesem Fall zur doppelten Last. Und wer trägt schon freiwillig etwas mit, wofür er sich nur zur Hälfte oder vielleicht gar nicht verantwortlich fühlt? Was unweigerlich folgt: Schuldzuweisungen – vielleicht sogar öffentliche –, Misstrauen, Blockaden, Stillstand. Zu unguter Letzt bleibt nichts als die Trennung. In einer idealen Welt, ja, da würden sich zwei Jobsharer blind vertrauen, würden nicht wissen wollen, was der oder die andere in ihrer Abwesenheit tut, mit wem er oder sie spricht und welche Ziele er oder sie verfolgt. Und ja, in einer idealen Welt gäbe es vielleicht Ämter, deren Aufgaben einfach so, ohne inhaltliche Überschneidungen, je hälftig getrennt werden können. Die Realität aber sieht anders aus.

Und dann gibt es noch die Kraft des Symbols. Jobsharing ist ab einer gewissen Hierarchiestufe immer mit einem Verlust an Aussenwirkung verbunden. In Politik wie Wirtschaft. Es ist nicht wegzudiskutieren, dass insbesondere in der Politik auf die Kraft der Symbolik gesetzt werden muss. Im schweizerischen Konkordanz-System einen Regierungsposten zweifach zu besetzen, wäre besonders irrwitzig: Bundes- oder Regierungsräte bewegen sich systembedingt bereits in einem ziemlich dichten und gleichmachenden Geflecht der Repräsentation. Und ausserdem: Wen würde ich abwählen wollen, wenn mir die Arbeit eines Departements nicht passt? Gleich beide Jobsharer?

Fazit: Ein «Topsharing» würde nur jemandem nachhaltig dienen: Der Berufsgruppe der Mediatoren und Coaches.