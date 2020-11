Wie sich Montserrat Caballé in Basel ein Trinkgeld verdiente

Ausser Tresen nichts gewesen? Auf die junge Frau, die in den Fünfzigerjahren im Basler Café du Théatre kellnerte, trifft das sicher nicht zu. Die spanische ­Sopranistin Montserrat Caballé (1933–2018) debütierte 1956 am Theater Basel, bevor aus Frau Ober eine Opern­diva wurde.

In Erinnerung ruft einem diese bemerkenswerte Tatsache der Blog des Staatsarchivs Basel, und das aus aktuellem Grund: «Darüber dreht momentan eine spanische Produktionsfirma einen Film», heisst es in dem Beitrag «Die singende Kellnerin» von vergangener Woche. «Sie gelangte an das Staatsarchiv mit der Frage nach Bildern eben ­jenes Cafés.»

Und das Archiv wurde fündig, wie Daniel Hagmann schreibt. Der Leiter Kommunikation und Vermittlung betreut den Blog, der regelmässig fas­zinierende Einblicke in die Forschungstätigkeiten der «Gedächtnisinstitution» gibt. «Un­sere Beiträge sollen mit historischem Wissen überraschen und eine breite Bevölkerung ansprechen», erklärt Hagmann. «Der Blog soll verdeutlichen, dass die Tore dieses Archivs allen ­offen stehen.»