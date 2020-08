Weltschmerz, Liebeskummer, Todessehnsehnsucht: Das war das zweite Konzert im renovierten Stadtcasino

Das Kammerorchester und Giovanni Antonini haben ihre Gesamteinspielung der Sinfonien in eine 6-CD-Box verpackt.

Es war kaum zu glauben: 2005 kam ein gewiss hervorragender Flötist, der mit seiner Musik der Barockzeit zu Recht auf der ganzen Welt gefeiert wurde, und stellte sich mit einem der höchsten Monumente der klassischen Literatur, mit Sinfonien von Beethoven, gleich mitten unter die spannendsten, griffigsten, elektrisierendsten Interpretationen.

Giovanni Antonini, Gründungs- und Führungsmitglied des fulminanten Barock-Ensembles «Il Giardino Armonico», arbeitete seit 2000 regelmässig als Gastdirigent beim Kammerorchester Basel. Ihre erste gemeinsame CD-Einspielung umfasste 2005 die ersten beiden Sinfonien von Beethoven, als Auftakt zu einer Totale des berühmten Neungestirns. Das war noch beim Label Oehms Classics. Sony kaufte später diese Aufnahme und setzte die Totale unter eigenem Namen fort.

Willkommenes Abenteuer in Basel

Mit der gleichen temperamentvollen, draufgängerischen Grundhaltung, mit der Antonini die Concerti von Vivaldi unter Strom setzte, ging er an diese Sinfonien heran: federnd agil, blühend, mit energischen Crescendi und eruptiven Sforzato-Akkorden. Aufmerksam und mitreissend im Spiel von Spannung und Entspannung, von Beschleunigung und Verlangsamung – im Grossen wie im Kleinen.

Ein Musizieren, das immer, in jedem einzelnen Ton, eine Richtung, eine Bewegung, einen Sinn erhält. Obwohl das Basler Kammerorchester nur bei Pauken und Trompeten auf historischen Instrumenten spielt, entwickelt es ein reiches Klangfarbenspektrum. Mit spielerischer Eleganz meistern die Musizierenden die mitunter recht schnellen Tempi. Trotz Energie und Drive, trotz Tempo und Temperament, schwitzt diese Musik nie, sondern hebt sich wohltuend ab von der schwergewichtigen Beethoven-Tradition von Karajan und Co.

Dass Giovanni Antonini für seinen Beethoven nicht auf historische Instrumente setzt, begründet er pragmatisch: «Wir verwenden in Basel historische Trompeten und Pauken und pflegen gewisse spieltechnische Möglichkeiten bei den Streichern. Vor allem aber gehen wir musikalisch-rhetorisch die Werke neu an. Beethoven mit Basel ist für mich ein willkommenes Abenteuer. Ich war sehr überrascht von der Offenheit und Bereitwilligkeit, mit der die Orchestermusiker an diese Aufgaben herangegangen sind. Es fasziniert mich, auszuloten, wie weit man mit dieser Konstellation kommen kann.»

Das nächste Projekt ist bereits in vollem Gange

Mit derselben funkensprühenden Energie und demselben akribisch ausgehorchtem Detailreichtum in den Klangfarben steuerte Antonini im Laufe der folgenden Jahre durch die weiteren Sinfonien Beethovens. Die Neunte war die letzte, sie kam erst 2018 auf den Markt. Zum Beethoven-Jahr hat man nun bei Sony alle Neune in einer Box zusammengefasst. Der heute 55-jährige Dirigent arbeitet unterdessen schon seit Längerem mit dem Kammerorchester Basel an einem noch viel umfangreicheren Projekt: Der Gesamteinspielung von Haydns Sinfonien und ihrem musikalischen Umfeld.

Ein Projekt, das zum Haydn-Jahr 2032 abgeschlossen sein soll. Aber Beethoven lässt ihn dennoch nicht los: «Beethoven ist für mich manchmal wie eine Droge, eine gesunde, die einen sehr starken physischen Eindruck auf mich ausübt. Es ist jeweils schwierig, nach einer Beethoven-Sinfonie einzuschlafen!»

Reinmar Wagner