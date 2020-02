Was läuft am Wochenende? Die Veranstaltungstipps der bz-Redaktion

Am vorletzten Wochenende des Februars versammelt sich die Fasnachtsschar zur Frenkendorfer Vorfasnacht. Zum 49. Mal findet der von der Halbmond-Clique veranstaltete Plausch, «s’ Drummeli vo Fränkedorf», statt. Um 18.45 Uhr öffnet der Saalbau zum Wilden Mann am Freitag und Samstag seine Türen.

Morgen Samstag findet auf der Bühne des Klara-Restaurants die monatliche Open-Mic-Veranstaltung statt. Das heisst so viel wie: Jeder auf die Bühne, der sich spontan dazu überwinden kann! Besonders Erstlinge und junge Senkrechtstarter der Comedy-Welt sind am englischsprachigen Event gerne gesehen.

Nach der dreimonatigen Stipendiumsreise in die Gefilde seiner Heimat kehrt der Tänzer Samuel Déniz Falcon nach Basel zurück. Im Gepäck: Seine neue Performance, für die er sich mit den Volkstänzen seiner kanarischen Heimat befasst hat. Diese wird er in Birsfelden im Rahmen zeitgenössischer Tanzkunst inszenieren.

Liestal

Fantasiereise mit Lorenz Pauli

Einen amüsanten Wochenausklang bietet Lorenz Pauli am Sonntag in der Baselbieter Kantonsbibliothek. In seinem Erzähltheater für Kinder und Eltern präsentiert der Gewinner des Schweizer Kinder- und Jugendmedienpreises alte und neue Werke. Ein Versprechen gibt er: «Es wird viel zu lachen geben in der Pippilothek.»

Sonntag 11 Uhr, Kantonsbibliothek BL, Eintritt frei

www.kbl.ch