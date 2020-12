Verspieltes Multimedia-Spektakel: Vor nur 15 Zuschauern feierte Mozarts «Zauberflöte» Premiere

Die Königin der Nacht im Rollstuhl, die drei Knaben als gnomenhafte Tattergreise, die drei Damen als Elite-Kampftruppe mit Verführungspotenzial, Pamina dagegen ganz traditionell in unschuldigem Weiss. Man muss den britischen Regisseur Simon McBurney nicht nach Begründungen für die Deutung seiner Figuren fragen. Es geht ihm nicht darum, Mozarts Märchenoper zu erklären oder zu interpretieren. Das Stück ist einfach ein einziger grosser Spielplatz für ihn. Mitspielen darf man zwar nicht, aber es macht tatsächlich enorm Spass, ihm dabei zuzuschauen.

Regisseur kommentiert das Geschlechterbild kaum

Eine beweglich aufgehängte, in alle Richtungen kippbare Plattform reicht als Spielfläche. Sie erlaubt die sprechende Illustration emotionaler Schieflagen oder macht auf schlagende Weise deutlich, wo oben und unten ist in den Herrschaftsverhältnissen dieser Märchenwelt: Oben sind Sarastro und seine Business-like gekleidete Elite, unten die natur- und triebhaft gezeichneten Frauen mit ihrer abgehalfterten Königin.

Das ist es nicht so sehr, was McBurney interessiert. Das für heutiges Empfinden unsägliche Rollen- und Geschlechterbild, das Schikaneder und Mozart 1791 auf die Bühne brachten, lässt der britische Regisseur und Schauspieler in seiner klischierten Plattheit praktisch unkommentiert stehen. Lieber nutzt er seine Rampe als Rutschbahn und hält sein Personal, angereichert durch acht Choristen und weitere zehn Bühnenfiguren, in permanenter Bewegung. Immer wieder überraschen seine ebenso einfachen wie originellen oder poetischen Ideen.

Viele Überblendungen und Projektionen

Vor allem aber ist diese «Zauberflöte» ein nur vordergründig einfaches Multimedia-Spektakel. Die Technik, die in solchen Fällen ganze Legionen von Stolpersteinen bereit hält, verzichtet normalerweise höchst selten auf ihre Tücken.

Hier schon: Man hat mit einer enorm hohen Genauigkeit geprobt, jede Projektion stimmt auf Zentimeter genau, die Überblendungen von Live-Zeichnungen und Video gelingen bruchlos, und die live erzeugten Geräusche aus dem alchemistisch anmutenden Labor-Kasten von Marquis’ McGee gelingen in ihrem Timing stets perfekt.

Das Stück hätte in Salzburg aufgeführt werden sollen

Regula Mühlemann, die Schweizer Bilderbuch-Sopranistin, hätte eigentlich die Salzburger Festspiele diesen Sommer für ihr Rollendébut als Pamina ausgewählt, im Corona-gekürzten Programm hatte die «Zauberflöte» aber keinen Platz.

Was für ein Kontrast: Statt im Scheinwerferlicht am wichtigsten Opernfestival der Welt sang sie nun vor 15 ausgelosten Zuhörern – aber Salzburg-würdig: Perfekte Intonation, strahlende Farben, berauschende Mühelosigkeit, intelligent gestaltete Linien ohne Manierismen, geschmackvoller Mozart-Gesang, wie sie es auf ihren zwei Mozart-CDs schon gezeigt hat.

Aber auch Kai Kluge, der Tamino an ihrer Seite, musste sich kein bisschen verstecken: Er verfügt über ein rundes, warmes Timbre als Grundfarbe bis in die höchsten Höhen, aber durchaus auch über eine schöne Portion Metall, wenn es die Situation erfordert. André Morsch sang einen ansprechend-soliden Papageno, die Königin der Nacht von Rainelle Krause erwies sich nicht nur höhen- und koloraturensicher, sondern legte auch ganz schön viel schneidende Schärfe in ihre Rache-Arie.

Die Oper wurde in vielen Opernhäusern gezeigt

Francesc Prat, der katalanische Dirigent, setzte überwiegend auf runde Geschmeidigkeit und weniger auf Kontraste und Akzentuierungen. Da klang vieles ein bisschen brav, wenn auch nie unbelebt oder gar langweilig, und die Musiker des Sinfonieorchesters Basel pflegten souverän ein zeitgemässes Mozart-Klangbild.

Sie hat eine glänzende Karriere hingelegt, diese Opernproduktion: 2012 erarbeitete sie McBurney für Amsterdam, bald war sie in London und in Aix-en-Provence zu sehen. Danach schaffte sie es nicht nur auf eine DVD, sondern wurde an vielen Opernhäusern Europas wieder aufgenommen. Jetzt gastiert sie mit den Aufführungen im Theater Basel erstmals auch in der Schweiz.