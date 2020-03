Verkehrsunfallstatistik 2019: Leichter Rückgang der Unfallzahlen

Im Jahr 2019 wurden gesamthaft weniger Unfälle mit Personenschaden rapportiert. 364 Personen wurden als Leichtverletzte (Veränderung gegenüber 2018: -11) erfasst, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilt. Die Zahl der Schwerverletzten nahm hingegen mit 105 im Vergleich mit dem Vorjahr zu (+9). Zwei Personen (±0) starben im vergangenen Jahr an den Folgen eines Verkehrsunfalls: Eine 74-jährige Velofahrerin erlag rund einen Monat nach einem Selbstunfall an ihren Verletzungen, ein 71-jähriger Velofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in der Austrasse tödlich verletzt.

Unter den beteiligten Fahrzeugkategorien wurden im vergangenen Jahr 84 Unfälle mit schweren Motorwagen (+3) gezählt, 622 mit leichten Motorwagen (-38) und 51 mit Motorrädern

(-9). In der Kategorie der E-Bikes wurde mit 42 Unfällen (+13) eine deutliche Steigerung festgestellt. Praktisch gleich blieben die Zahlen bei den 152 Unfällen mit Velos (-1) und bei den 9 Unfällen mit Mofas (-1). Die Zahl der Unfälle mit Fussgängern ist leicht auf 70 (+4) gestiegen.

Unfälle mit Elektro-Trottinetts werden in der Verkehrsunfallstatistik erstmals separat erfasst, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat im vergangenen Jahr 8 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von E-Trottinett-Lenkern aufgenommen. Die 8 Unfälle fanden alle zwischen 18.30 und 03.30 Uhr statt, in 5 Fällen standen die Lenkenden unter Alkoholeinfluss. Das Alter der Verunfallten lag zwischen 25 und 51 Jahren.

Aus der Verkehrsunfallstatistik geht hervor, dass die Missachtung der Vortrittsregeln zu einer Vielzahl von Unfällen geführt hat. Zu nahes Aufschliessen war bei 83 Unfällen eine Ursache für einen Unfall, der Fahrstreifenwechsel bei 71 Unfällen. Bei 34 Unfällen war die Ursache ein Fehlverhalten bei Lichtsignalen.

Die Verkehrsunfallstatistik 2019 ist im Internet auf der Webseite der Kantonspolizei Basel-Stadt abrufbar.