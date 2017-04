Am Autobahnübergang Basel-Weil stellten Schweizer Grenzwächter zusammen mit ihren deutschen Kollegen vom Zoll zwei Widerhandlungen gegen das Schweizer Waffengesetz fest. Ein Italiener, von Deutschland herkommend, wollte in die Schweiz einreisen. Bei der Kontrolle seines in Deutschland zugelassenen Mietfahrzeuges, kamen zwei Gasdruckpistolen, Zubehör und Munition zum Vorschein.

Wie das Grenzwachtkommando Basel mitteilt, wurden die Waffen und das Zubehör sichergestellt, der Lenker musste mehrere hundert Franken hinterlegen. Ausserde erfolgte eine Anzeige ween Widerhandlungen gegen das Waffengesetz. (bz)

