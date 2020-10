Unbekannter raubt Taxichauffeur in Basel aus

Der Taxichauffeur wollte einen Fahrgast von Weil am Rhein (D) nach Basel fahren, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mitteilte. In der Freiburgerstrasse, in der Nähe der Grenze, sei der Fahrgast ausgestiegen. Plötzlich habe dieser begonnen, auf den Chauffeur einzuschlagen. Dabei habe er ihm mehrere Verletzungen zugefügt.

Der Täter raubte die Handtasche des Chauffeurs und flüchtete in unbekannte Richtung. Ein Patrouille der deutschen Polizei leistete erste Hilfe und verständigte die Basler Kantonspolizei. Diese suchte Zeugen des Überfalls.

