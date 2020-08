Theater-Parcours von der Pose zur Posse

Im Theater gehört das Wetter normalerweise nicht zu den virulentesten Themen – ausser natürlich, es findet unter freiem Himmel statt. Wie beim Outdoor-Parcours, zu dem das Theaterfestival Basel am Samstag geladen hatte (und am Sonntag reduzieren musste). Am Samstagnachmittag sprachen Festivalleiter Sandro Lunin und Pressechefin Dürscheid kurz vor Beginn des Outdoor-Parcours auf der Kraftwerkinsel ausgiebig über das Wetter. Sie habe die Äusserung, dass der Parcours «hoffentlich bei schönstem Sommerwetter» stattfinden werde, von der Website genommen, sagte Dürscheid. Und wies noch einmal darauf hin, dass die dritte Station kurzfristig vom Theaterplatz ins Junge Theater Basel verlegt worden sei.

Doch der Auftakt auf der Kraftwerkinsel war ganz und gar der Witterung ausgesetzt. Die elf Tänzerinnen und der eine Tänzer liessen sich bei den von der Schweizerin Yasmine Hugonnet choreografierten «Extensions» vom zum Glück nur leichten Regen nicht beirren. Das lag vielleicht daran, dass die Performance auch bei eitel Sonnenschein zu einem klatschnassen Schluss geführt hätte, konkret zu einer überraschenden Wasserballett-Formation im Rhein.

Finale im Rhein

Als «tänzerische Installation» war die Performance angekündigt, die in ihrer gestischen Zurückhaltung wie eine verinnerlichte Mischung aus Yoga, Tanz und Akrobatik daherkam. In kontemplativem Ernst und einer fast bis zur Schmerzgrenze reichenden Langsamkeit präsentierte die Truppe ein Panoptikum von Posen und Gesten. Zu Beginn ganz auf sich allein gestellt formierten sich die Tänzerinnen und der Tänzer mit wellenartigen Bewegungsmustern zu Paaren, die sich schüchtern in die Arme nehmen, und schliesslich zu Fünfergruppen, die Bilder wie menschliche Skulpturen schufen. Und schliesslich endete die Performance, die akustisch durch Rauschen und Donnerklängen untermalt wurde, nach einer Dreiviertelstunde zum Finale im Rhein.