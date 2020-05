Spürnase in der Gerüchteküche: Sandra Hughes gibt ihr Krimi-Debüt

Ein guter Krimi zieht uns in den Bann und gibt auch sprachlich-stilistisch etwas her. Das Handwerk ist solide und in literarischer Qualität. Die Handlung ist plausibel, und die Hauptfiguren lassen uns nicht kalt. Man wird auf falsche Fährten geführt – und der Schluss ist ganz anders, als man erwartet hätte.