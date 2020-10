Online-Plattform für Kultur: Kanton soll helfen, die Durstphase zu überstehen

Die Theatersäle, die Clubs und Bars, die Museen und Galerien: Sie alle mussten wegen der Coronakrise vorübergehend schliessen. Nun, während sich die zweite Coronawelle anbahnt, droht erneut die Schliessung der Kulturinstitutionen. Für SP-Grossrätin Lisa Mathys ist darum klar, dass der Kanton Basel-Stadt die Kulturschaffenden anderweitig unterstützen muss.

In einem Anzug an den Regierungsrat fordert sie die Schaffung einer Online-Kultur-Plattform. So könnten Workshops angeboten, Online-Auftritte abgehalten und Kunst verkauft werden. Mathys sagt: «Das Stattfinden der Kultur ist kein Nice-to-have. Es ist mehr als Belustigung und Ablenkung, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit unserem Leben.»

Grosser Rat stimmt für Vorstoss

Die Bürgerlich, namentlich die SVP, waren gegen die Überweisung des Anzugs an die Regierung. Gerade für die Basler Kultur habe man schon viel gemacht in der Krise. Eine Online-Plattform könnten die Kulturschaffenden selbst ins Leben rufen.

Der Anzug wurde schliesslich überwiesen und wird damit vom Regierungsrat geprüft. 61 Grossräte stimmten dafür, gleichzeitig waren 29 Parlamentarier dagegen.