Obdachlosen die Haare schneiden – Coiffeuse Anna Tschannen im Interview

Anna Tschannen, wie sind Sie auf die Idee gekommen, sogenannt «randständigen» Menschen die Haare zu schneiden?

Anna Tschannen: Ich habe immer selbstständig und unabhängig gearbeitet. Daher habe ich an ganz unterschiedlichen Plätzen Haare geschnitten. Die Galerie im Café Mitte war so ein Ort. Dort schnitt ich einmal dem Leiter der Heroinabgabestelle die Haare. Und da fragte ich ihn spontan, ob ich bei ihm zum Schneiden vorbeikommen könnte. Er hat zugesagt und so nahm alles seinen Lauf.

Was passiert mit Menschen, wenn sie einen Haarschnitt bekommen?

Veränderung. Es ist zwar eine kleine Veränderung, aber es ist eine. Manchmal ist es nicht mehr als einfach nur ein Haarschnitt. Und manchmal kommt den Leuten plötzlich eine alte Erinnerung an sich selbst. Ich sehe jeweils den Blick, wenn sie sich im Spiegel betrachten, nachdem ich ihnen die Haare geschnitten habe. Dieser Moment gefällt mir immer sehr. Vielleicht hilft es einem auch, eine neue Seite an sich zu entdecken.