Wenn man den dramatischen Worten der Veranstalter glaubt, dann drohte das Kulturfloss Anfang dieses Jahres unterzugehen. So bäumte sich vor einigen Monaten eine «grosse Wasserhose auf», kündigte sich ein «heftiges Unwetter» an, um nur zwei der vielen Bilder zu nennen, die bei der Programmpräsentation heraufbeschworen wurden.

Konkreter wurde Tino Krattiger erst auf Nachfrage: Sponsoren drohten abzuspringen, es habe viel Überzeugungskraft erfordert, um das notwendige Geld (Gesamtbudget: 450'000 Franken) aufzutreiben, damit das Festival «Im Fluss» 2017 nicht ins Wasser fiel.

Denn was das Programm anging, so hatte man sich bereits für «volle Kraft voraus» entschieden. Statt wie bisher im fünfstelligen Bereich wurde das Gagenbuget erhöht. Neu beläuft es sich auf 120'000 Franken. Es habe einfach zu viele grosse Künstler gegeben, die man in diesem Jahr angeln konnte.