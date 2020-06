Nach Hopplazwei-Ratschlag der Regierung: Ärger über Variante «Ja oder Nein» zum Einstieg des Investors

Ein unbekannter Investor, ein Schnellzug-Ratschlag der Basler Regierung und ein einschneidender Umbau des Verwaltungsrats der MCH Group: Plötzlich geht beim Basler Messekonzern alles ganz schnell. Um dem Unternehmen zu mehr Liquidität zu verhelfen, soll die Struktur so angepasst werden, dass ein neuer Investor massgeblich Kapital einbringen kann und dafür neu drei Sitze im verkleinerten Verwaltungsrat erhält – gleich viele, wie alle Kantonsvertreter zusammen .

Die GLP befinde sich zurzeit in der Meinungsbildung, was vom Geschäft genau zu halten sei. Dies sei der Kurzfristigkeit des Ratschlags geschuldet. Positiv zu werten sei allerdings, dass der Kanton keine Kapitalerhöhung mit Steuergeldern anstrebe. «Es handelt sich um einen Weg zwischen komplettem Rückzug und Stimmenmehrheit», so Wüest-Rudin. Das sei aus standortpolitischer Sicht nachvollziehbar. Man könne nun aber nicht fundiert diskutieren, ob dieser Mittelweg langfristig der richtige sei: «Das ist eine Fehlleistung der Regierung.»

Legislative darf nur bedingt mitreden – wegen der Börse