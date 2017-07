Die Band Lovebugs tritt am 8. Juli am Summerstage in Basel auf – als Vorgruppe von Lo&Leduc und Pegasus. Das ist für die erfolgreiche Basler Band eher ungewöhnlich. Zudem überschattete eine Unfallserie die Lancierung des neuen Albums «Land Ho!». Bandleader Adrian Stern sieht es gelassen und entdeckt sogar Vorteile darin, nicht mehr von der Musik leben zu müssen.

Herr Sieber, lohnt es sich im Jahr 2017 überhaupt noch, in einer Band zu sein?

Adrian Sieber: Logisch lohnt sich das. Weil es absolut nichts gibt, was das ersetzen könnte. Zugegeben, der Aufwand ist gross, damit am Ende alles klappt. Aber in der Zeit, in der die Lovebugs weniger aktiv waren, habe ich wieder gemerkt, wie sehr ich das vermisse. Für das Gefühl auf der Bühne nehme ich noch so gerne jede Schlepperei und sonstige Mühen in Kauf.

Aber es schadet nicht, wenn man damit auch erfolgreich ist, oder?

Wie alle Musiker hatten auch wir die grossen Rockstar-Träume. Das gehört doch dazu, wenn man eine Band gründet. Wir haben auch viel erreicht, einige dieser Träume sind für uns in Erfüllung gegangen. Aber wenn man lange genug dabei ist, dann tritt das in den Hintergrund.

Sie haben es angetönt, die kommerziell erfolgreichsten Jahre der Lovebugs liegen in der Vergangenheit. Am Summerstage etwa bestreiten Sie den Support für Lo&Leduc und Pegasus …

… das ist ganz klar ein Druckfehler (lacht).

Sie nehmen es mit Humor, dass Sie als ehemalige Lokalmatadoren auf heimischem Grund ins Vorprogramm einer Berner und einer Bieler Formation gerutscht sind?

Es ist einfach ein Fakt, dass man nicht während Jahrzehnten immer überall der Headliner sein kann. Wir spielen in einem Bereich, in dem man vieles nicht beeinflussen kann. Es kann durchaus sein, dass wir eines Tages wieder den richtigen Song zum richtigen Zeitpunkt abliefern. Dann steht wieder unser Name dick auf dem Plakat. Aber das ist überhaupt nicht entscheidend.

Ist es gar befreiend, dass Sie nicht mehr von der Musik leben können?

Wenn wir wollten, könnten wir auf Biegen und Brechen schon weiterhin davon leben. Aber was bringt es letztlich, wenn fünf Leute ihr ganzes Leben auf Standby stellen für die Band? Die Freiheit, die wir gewonnen haben, seit wir alle ein zweites Standbein haben, ist die, dass wir nun auch mal Nein sagen können. Etwa bei gewissen Fernsehformaten.