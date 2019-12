Kritik an Musikfinanzierung: «Wir führen keine Neid-Debatte»

Vor sechs Wochen trat die IG für eine breitere Musikförderung mit einer Frage in Erscheinung: Ist das Ungleichgewicht in der Basler Musikförderung noch zeitgemäss? Fabian Gisler und Victor Moser präzisieren gegenüber der bz erstmals, worum es ihnen geht. Ihr Schreiben war deutlich. Wie fielen die Reaktionen aus? Fabian Gisler: Es gab viele positive Rückmeldungen, auch aus anderen Kantonen. Der Konsens war: «Toll, da passiert etwas, wie können wir uns beteiligen?» Der Brief ging ans Präsidialdepartement. Wie ist der Stand da? Victor Moser: Wir hatten ein gutes Treffen mit Katrin Grögel (Co-Leiterin der Abteilung für Kultur), bei dem wir auf offene Ohren gestossen sind. Aber wir haben auch gemerkt, dass unser Anliegen nicht zuoberst auf der Dringlichkeitsliste steht. Fassen Sie Ihr Anliegen doch bitte noch einmal zusammen. Gisler: Wir wollen in Basel eine Musikfinanzierung, die das professionelle Schaffen in Pop, Jazz, Metal, Hip-Hop, Improvisierter Musik, Electronica, Rock und allen Sub-Genres davon berücksichtigt. Und wir wollen, dass in dieser Diskussion professionelles Schaffen, Nachwuchsförderung und Jugendkultur nicht unnötig vermischt werden.

Konkret heisst das: Sie sehen Pop und Co auf Augenhöhe mit Klassik? Gisler: Ja, wir sehen hochstehendes Musikschaffen in all diesen Bereichen auf Augenhöhe mit klassischer Musik. Wenn aber in Basel Musik von der Kulturabteilung substanziell finanziert wird, dann ist es die Klassik. Die Zahlen belegen das deutlich. Rund 97% des Geldes geht in den klassischen Bereich. Dieses Ungleichgewicht ist nicht mehr zeitgemäss. Sie wollen den Klassikern also das Geld wegnehmen? Gisler: Ganz entschieden: Nein, wir führen keine Neid-Debatte. Es ist toll, dass es ein Sinfonieorchester gibt. Und auch, dass es so gut finanziert ist. Aber es ist nicht nachvollziehbar, dass diese Art der Wertschätzung und Hilfestellung in den anderen Genres fehlt. Moser: Genau da setzt unsere Diskussion an: Wir wollen eine Solidarität unter allen Musikschaffenden erreichen, also auch von Seiten der klassischen Musik. Solidarität ist ein grosser Begriff. Gisler: Ja, aber den haben auch Katrin Grögel und Sonja Kuhn von der Abteilung für Kultur in einem Gespräch mit der Tageswoche im September 2018 verwendet. Sie sagten, dass sie die Hoch- und Populärkultur nicht gegeneinander ausspielen wollen. Wir sind parat dafür.

Es rumort in Basels Musikförderung Die IG für eine breitere Musikförderung, die aktuell aus über 100 Mitgliedern besteht, trat Anfang November mit einem Brief an das Präsidialdepartement Basel (Abteilung für Kultur) heran. In dem Schreiben, das von über 70 Musikschaffenden aus Basel unterzeichnet war, ist die Rede von einem «systematischen Ungleichgewicht» zwischen der klassischen Musik und sämtlichen anderen Genres, was Förderung und Wertschätzung betrifft. Fabian Gisler (42) ist ein in vielen Stilen beheimateter Musiker, Victor Moser (34) arbeitet als Theater- und Filmmusiker. Repräsentiert wird die IG ebenfalls durch Sevi Landolt, Jasmin Albash und Kaspar von Grünigen. Im Januar soll eine Webseite online gehen, und im Februar ist eine erste, vorerst den Musikern Basels vorbehaltene Infoveranstaltung im Humbug geplant.

Aktuell wird mit der «Trinkgeldinitiative» ein ähnliches Thema debattiert, innerhalb der Klassik gibt es Umverteilungswünsche, und unlängst wurde das «Musikjahr 2020» ausgerufen.