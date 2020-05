Kanton Basel-Stadt prescht vor: Diese App soll bei Betreuung von Coronapatienten helfen

Der Kanton Basel-Stadt hat eine App entwickelt, die bei der Betreuung von Coronapatienten helfen soll. Die «COVID Care App» stellt die «einfachere und modernere Kommunikation sicher zwischen dem medizinischen, betreuenden Team des Kantonsärztlichen Teams und den erkrankten Personen», schreibt das Gesundheitsdepartement in seiner Mitteilung. Die App werde keine Trackingfunktion haben.

Die Anwendung werde auf freiwilliger Basis verwendet, betont das Gesundheitsdepartement. Sollte ein Coronapatient sich nicht für die App registrieren wollen, würde er weiterhin telefonisch betreut.

Schon Interesse aus dem Ausland

Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger sagt: «Die App ist ein grosser Schritt in Richtung kundenfreundliche Begleitung der Personen in Isolation und Quarantäne.» Sie sei ein wichtiges und unterstützendes Hilfsmittel in der folgenden Zeit, in der man sich im Alltag an das Coronavirus gewöhnen müsse.

Damit ist der Kanton Basel-Stadt Vorreiter. Laut Gesundheitsdepartement sei man aber bereit, die App anderen Kantonen zu Verfügung zu stellen. Die Anwendung sei bereits auch im Ausland auf Interesse gestossen.