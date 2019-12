Für diesen irren Weihnachtsgruss macht Basel Tourismus unsere Stadt zur Lichtshow

Man stelle sich vor, Basel Tourismus könnte frei über die Basler Weihnachtsbeleuchtung verfügen – und selbst noch weitere Lämplein an Orten anbringen, wo dem Heimatschutz vor Schreck das Herz in die Hose fällt. Genau das macht die Organisation in einem aktuellen Video, das wie verrückt auf Social Media geteilt wird. Die Geschäftsleitung inszeniert sich darin als graue Eminenzen, die aus einer Schaltzentrale in einem Keller heraus Basel inszenieren.

Der Gag schlägt ein. Seit Dienstag geistert das Video durchs Internet, generierte allein bei Basel Tourismus auf Facebook schon 70'000 Ansichten und kommt jetzt mit über 3000 Ansichten bei Youtube in Fahrt. Warum aber nimmt Basel Tourismus ausgerechnet die altehrwürdige Stadtkulisse für ein spassiges Filmchen aufs Korn? «Bislang verschickten wir Weihnachtsgrüsse per Karte», sagt Marketingchefin Anneke Geyer. «Jetzt musste mal etwas Neues her.»