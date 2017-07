Eine 28-jährige Frau nahm am Samstagabend gegen 21.30 Uhr am Bahnhof SBB auf einer Sitzbank neben dem Haupteingang Platz. Plötzlich riss ihr ein Unbekannter von hinten ihren Brustbeutel weg. Als sie sich umdrehte, schlug der Täter auf sie ein, verletzte sie am Rücken und flüchtete dann in unbekannte Richtung.

Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte, war die Frau nach der Tat benommen, begab sich dann aber zur Polizei, die sie in die Notfallstation einwies.

Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Gesucht wird ein 25-30 Jahre alter Mann, ca. 180 cm gross mit schwarzer Haut- und Haarfarbe. Die Haare sind auffällig oben zusammengebunden. Er hat eine Narbe auf der rechten Stirnseite und spricht Französisch. Er trug eine rote Trainerhose, ein blaues T-Shirt und dunkle Turnschuhe.

Personen mit sachdienlichen Hinweise werden gebeten sich mit der Kantonspolizei Basel-Stadt unter 061 267 71 11 oder auf der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (bz)