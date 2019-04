27'695 Zuschauer kamen am Wochenende ins Stade de Suisse, um den 5:1 Sieg von YB gegen Thun im Berner Derby mitzuerleben. Gleichzeitig lockte das bescheidene 1:1 des FCB im Heimspiel gegen Lugano gerade mal 21'533 Zuschauer in den St. Jakob-Park. Damit haben die Young Boys den FC Basel nicht nur sportlich überholt. YB führt neu auch bei den Zuschauerzahlen die Tabelle an: 25'135 Besucher verzeichneten die Berner bei den bisherigen 14 Heimspielen im Schnitt. Das sind 160 mehr als im Joggeli.

Damit ist der FCB erstmals seit er 2001 in den neuen St. Jakob-Park eingezogen ist nicht mehr die Nummer 1 bei den Zuschauern, wie das Onlineportal «Watson» berichtet. Noch vergangene Saison hatten die Basler trotz verlorenem Meistertitel die Berner zumindest in dieser Kategorie klar hinter sich gelassen. Seither konnte YB um mehr als 3000 Personen zulegen, während die Rotblauen mit sinkenden Zahlen zu kämpfen haben. Zum Vergleich: Noch vor fünf Jahren hatte der FCB im Schnitt fast so viele Zuschauer wie die nachfolgenden YB und St. Gallen zusammen.