Er wollte sein eigenes Ding durchziehen: George Hennig erfüllt sich mit seinem neuen Album einen Traum

«Eine Plattentaufe gibt es aber nicht», hält das frühere Mitglied sowohl von Circus als auch der Zodiacs fest. Nicht etwa, weil das Coronavirus irgendwelche Pläne durchkreuzt hätte, sondern weil ihm an einem derartigen Event nichts liege. «Mag sein, dass ich mit dem Material in abgespeckter Form mal im kleinen Rahmen auftrete», mutmasst der heute 67-Jährige. Und kommt im Folgesatz lieber gleich auf seine vielfältigen Projekte zu sprechen.

Ein künstlerisches Projekt nach dem anderen

Aktuell beschäftigt sich Hennig damit, Gedichte des US-amerikanischen Poeten Richard Cambridge – dessen Werke mit Vorliebe am Establishment rütteln– zu vertonen. «Wir haben schon sieben Songs beisammen», erzählt er. Und mit den noch lebenden Bandkollegen von Wishing Well, einer seiner Formationen aus den 1970er-Jahren, will er demnächst die damals nie aufgezeichneten Lieder einspielen. Für sich, für alle Interessierten und für die Nachwelt. In der Pipeline befindet sich zudem ein Album mit Zodiacs-Sänger Peter Rusch.

En passant verrät Hennig auch noch Pläne für eine Zusammenarbeit mit einem Comiczeichner. Eine Ideenfülle, die anklingen lässt, dass er ein Getriebener ist. Was wohl zutrifft, aber nicht in Betracht zieht, dass Hennig in erster Linie liegen gebliebene Zeit aufholen möchte. Jene 25 Jahre nämlich, die er hauptberuflich als Jugendarbeiter zugebracht hat.

Seine Teenagerzeit in den Sixties habe ihn zweifelsohne geprägt, räumt der nach wie vor jugendlich wirkende und schlank-ranke George Hennig ein. Während seine Mutter damals den Orchestersounds von Bert Kaempfert oder Mantovani lauschte, habe er sich für die Musik englischer Bands wie den Kinks oder den Small Faces interessiert.

«Diese weckten in mir den Wunsch, Gitarre zu spielen», erinnert er sich. Gesagt, autodidaktisch getan. «Mit dem Kassettengerät zeichnete ich am Radio Lieder auf und versuchte anschliessend herauszutüfteln, wie die Riffs funktionieren.» Zufall oder nicht: Hennigs schulische Leistungen wurden derweil zunehmend schlechter. Er brach das Gymnasium ab und versuchte sich auf Anraten seines Vaters am KV. Allerdings ohne wirkliches Engagement und folgerichtig auch ohne Erfolg.

Also schmiss Hennig auch diese Ausbildung hin und begann zu jobben – auf der Bahnpost, als Magaziner, Staplerfahrer, Gerüstbauer sowie quer durchs Gastgewerbe. «Allerdings selten für lange.» Denn sobald er einen Studiotermin in Aussicht hatte, gab es für ihn jeweils kein Halten mehr. Zum Beweis öffnet der Musiker einen fetten Ordner, vollgepackt mit Schwarz-Weiss-Bildern von Formationen, bei denen er mitunter nur für eine kurze Zeit mitwirkte – von Breach über The Excelsiors bis hin zu The Pills.

«First Snow» ist heute eine gesuchte Rarität

In den späten 1970er-Jahren fand eine Demokassette ihren Weg nach Hamburg, und wenig später flatterte bei ihm ein Angebot für eine erste Solo-LP herein. Das Ergebnis, «First Snow» (1978), ist heute eine gesuchte Rarität und erzielt bei Onlineauktionen gut und gerne 80 Franken. «Die erste Auflage von 800 Stück ging damals im Nu weg. Auf der Nachpressung von 500 weiteren Exemplaren blieb das Label jedoch sitzen», weiss Hennig.