«Die Politik ist viel persönlicher»: Die Kandidatur sieht Weisskopf nicht als Widerspruch zum Job

Moritz Weisskopf setzt sich im Restaurant L’esquina am Tellplatz an einen Tisch und wird vom Wirt herzlich begrüsst. «Der Tellplatz ist das Herz des Gundeli», sagt er. «Hier läuft man sich oft zufällig über den Weg.» Weisskopf, weisses Hemd, rote Turnschuhe, wohnt seit zehn Jahren im Gundeli und ist nicht nur privat, sondern auch politisch mit dem Quartier verwurzelt. Seit drei Jahren präsidiert er den SP Quartierverein Gundeli-Bruderholz.

Etwa zur gleichen Zeit trat der heute 32-Jährige eine Stelle als stellvertretender Leiter der Unternehmenskommunikation bei der Migros-Genossenschaft Basel an. Während er dort als Mediensprecher Anliegen im Namen einer Firma vertritt, steht er als Politiker persönlich für seine Überzeugungen ein. «Die Kommunikation in den beiden Bereichen ist sehr unterschiedlich», sagt Weisskopf. «Die Politik ist viel persönlicher.»

Mit 16 Jahren für mehr Freiräume politisiert

Dass er jetzt für den Grossen Rat kandidiert, sieht er trotzdem nicht als Widerspruch zu seinem Job. «Die Migros war immer schon ein Unternehmen, das gesellschaftliche Verantwortung übernahm.» Er verweist dabei etwa auf das Kulturförderungsprogramm Migros-Kulturprozent, das der breiten Bevölkerung soziale und kulturelle Teilhabe ermöglicht. Dass ein künftiges Engagement als SP-Grossrat ein Spagat mit seinem Job bedeuten könnte, zeigen kontroversere Themen. Zu der Mohrenkopf-Debatte etwa – die Migros Basel behält das umstrittene Produkt weiterhin im Sortiment – will er in diesem Gespräch keine Stellung beziehen. «Natürlich ist die Migros ein Wirtschaftsunternehmen, das auch Kritik einstecken muss», räumt Weisskopf ein. «Aber der soziale und nachhaltige Gedanke ist sehr stark ausgeprägt.» Sollte er als Grossrat thematisch trotzdem einmal in die Bredouille kommen, werde er sich eben aus der betreffenden Diskussion, politisch oder beruflich, zurückziehen.

Auch privat steht Weisskopf der Migros nahe. Auf Twitter bezeichnet er sich, nebst PR-Fachmann und Grossratskandidat, als Migros-Kind. Einer also, der beim Einkaufen der Migros seit Kindsbeinen treu ist. «Als Jugendlicher hat mich sicher der Eistee dorthin gezogen», sagt er lachend. Seinen Einstieg in die PR-Branche machte er allerdings beim Theater Basel, nach einem Abschluss an der Wirtschaftsmittelschule. Doch was war zuerst im Leben von Weisskopf: die Politik oder die Unternehmenskommunikation? «Die Politik», antwortet Weisskopf und erzählt, wie er mit 16 Jahren in seinem Heimatdorf Reinach einer Kommunalen Jugendpartei beitrat. «Die Parteilandschaft in Reinach war damals sehr ausgedünnt und grauhaarig», sagt er. Zusammen mit anderen Aktiven aus dem Jugendtreff hat er sich für mehr Freiräume für Jugendliche eingesetzt.

Weisskopf: «Ich war sehr wütend»

Nachdem sich die Partei wenige Jahre später aufgelöst hatte, erweckte die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 2015 sein politisches Engagement wieder. «Ich war damals sehr wütend», erinnert sich Weisskopf. «Es reichte mir nicht mehr, einfach ein Kreuzchen zu machen.» Noch im gleichen Jahr trat er der SP bei. «Es ist in meinen Augen die einzige Partei, die den Faktor Zufall, etwa wo und unter welchen Bedingungen wir geboren werden, in ihrem Programm angemessen berücksichtigt», sagt Weisskopf zu seiner Wahl.

Seine aktuelle Kandidatur für den Grossen Rat sehe er als «logische Schlussfolgerung» auf sein bisheriges Engagement. Welche Vorstösse er plant, will Weisskopf noch nicht verraten. «Ich will die Anliegen von der Bevölkerung vertreten, im Gundeli sind das vor allem auch verkehrspolitische.» Darüber hinaus seien ihm Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders wichtig. «Ich hoffe sehr, dass etwas von der Corona-Solidaritätswelle übrig bleibt und auch Care-Arbeit künftig mehr als nur Applaus bekommt.»