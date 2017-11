Obwohl die harte Rockmusik längst in einen Mini-Kosmos an Spielarten und Herangehensweisen aufgefächert ist, hält sich hartnäckig das Klischee von Alkohol konsumierenden, Lärm produzierenden Proleten. Nun, Bier trinken C. und seine Kollegen gerne. Typisch Metal ist zudem, dass Schammasch die Welt eher mit düsterem Blick betrachten. «Was wir mit unserer Musik zum Ausdruck bringen, ist als Gesellschaftskritik zu verstehen», sagt C. Das Bandmotto «Expressing Light Through Darkness» bedeutet für ihn, Negativität als Chance zu empfinden. «Viele Menschen wollen sich nicht mit negativen Gefühlen beschäftigen, weil das unbequem ist. Ich finde: Wir sollten diese Gefühle umarmen, denn sie sind oft der Anfang von Veränderung und neuem Leben.»

Steht C. geschminkt und in der Mönchskutte auf der Bühne, sieht das nach einer morbid angehauchten Performance aus. Doch C. stellt klar, dass in ihrem musikalischen Schaffen Authentizität alles sei. «Wir machen kein Theater – in keinster Weise». Dass die Bandmitglieder von Schammasch öffentlich nicht mit ihrem richtigen Namen auftreten und auf der Bühne die Gesichter verhüllen, gehöre zwar zum Gesamtbild und zur Mystik, die sich die Band im Laufe der Jahre aufgebaut hat. «Unsere Namen haben keine Bedeutung. Wichtig ist, was wir tun.» Ihr Schaffendrehe sich nicht um Persönlichkeiten, sondern um eine Botschaft.

Anti-These zur Ich-Gesellschaft

Das Erscheinungsbild und das künstlerische Wirken von Schammasch lässt sich durchaus als Anti-These zur Ich- und Ego-Gesellschaft interpretieren, wie sie auf Facebook und Co. zum Ausdruck kommt. Darauf angesprochen, gerät C. richtig in Fahrt: «In den sozialen Medien ist nur noch von Bedeutung, was Du darstellst. Sie verschleiern alles, was Du als Mensch eigentlich bist.» Dies sei wohlverstanden keine Technologiekritik. Die sozialen Medien würden bloss die heutigen Wertvorstellungen reflektieren. Von der Selbstdarstellung in den sozialen Medien ist C. «angewidert», wie er sagt: «Es geht nur noch darum, wer am lautesten rumschreit.» Bandkollege J. formuliert es etwas poetischer: «Die Internet-Plattformen bieten die Möglichkeit, Dich als einzigartigste Schneeflocke zu präsentieren. Das Problem: Die ist schnell geschmolzen – und dann ist überhaupt nichts mehr da.» Schwarzmaler wollen die Musiker indes nicht sein: «In unserer Gesellschaft gibt es viele positive Veränderungen: Das Umweltbewusstsein ist gestiegen, die Toleranz gegenüber anders Lebenden allgemein grösser geworden.

Schammaschs Botschaften sind der berühmte Stachel im Fleisch. Es versteht sich von selbst, dass eine Band mit dieser unbequemen Haltung und diesem unkonventionellen Erscheinungsbild nie Mainstream wird. «Wir sind Underground und das wird so bleiben», sagt C. ohne Verbitterung. Exoten – die womöglich bald mit dem Basler Pop-Preis ausgezeichnet werden. Auch wenn das für Schammasch nicht die Welt bedeutet: Sie würden sich über die Anerkennung freuen.