Der Reiz des Banalen: Das Vitra Design Museum macht Alltägliches zu Kunst

Gebannt sassen wir als Kinder vor dem Fernseher, wenn in der «Sendung mit der Maus» erklärt wurde, wie Würfelzucker gemacht werden oder Glasflaschen entstehen. Ein kleines Stück Selbstverständlichkeit unseres Alltags bekam plötzlich eine Geschichte, in der sich Rohmaterial in einen wohlbekannten Gegenstand verwandelte.

Ganz ähnlich ergeht es dem Publikum in der kleinen Ausstellung in der Vitra Design Museum Gallery. In einer Vitrine reiht sich eine Weinflasche aus grünem Glas an die andere. Sie stehen für zweitausend Jahre Entwicklung einer Form, die millionenfach im Umlauf ist und unseren Alltag prägt. Ein überaus erfolgreiches Design, aber vom Designer fehlt jede Spur.

Zwei Flaschentypen haben sich durchgesetzt

Die Rotweinflasche ist nicht das Werk eines oder einer Einzelnen, sondern das Ergebnis politischer und sozialer Umschichtungen: Als im späten 16. Jahrhundert der englische Adel erstarkt, steigt der Weinbedarf, und die Serienproduktion des seit der Antike bekannten Behälters kommt in Gang. Für den Transport an die Adelssitze sind die grünen Flaschen ideal – sie sind hygienisch und schützen vor Licht. Die Füllmenge eines Sechstels einer englischen Gallone ist bis heute gültig. Dass sich bis heute zwei französische Flaschentypen durchgesetzt haben, hängt einerseits mit den Weingegenden Bordeaux und Burgund zusammen und andererseits damit, dass ausgerechnet diese Flaschen patentrechtlich nicht geschützt wurden.