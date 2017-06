Ein Kopf «seicht» Richtung Theater

Tinguely selber sah das nicht so eng: «Hört auf, der Veränderung zu widerstehen», pflegte der Künstler zu sagen. Auch, was die Positionierung seiner Skulpturen innerhalb des Brunnens anging, hatte er keine klaren Vorstellungen. Ausser beim «Theaterkopf». «Paul, stell den so hin, dass er das neue Theater anseicht», hatte Tinguely angeordnet. Seither «seicht» der Kopf mit seinen Augen den Bau an, der, als er neu war, kaum jemandem gefiel.

Seit der Einweihung am 14. Juni 1977 fährt Walder mindestens alle zwei Wochen zum Theaterplatz und kontrolliert die Skulpturen und die technische Anlage in der Brunnstube, die sich unter dem Brunnen befindet. Die IWB sind für den täglichen Unterhalt zuständig, was Walder sehr schätzt. Selber konzentriert er sich auf die Technik, wechselt Motoren aus, repariert Scheinwerfer und Figuren, wenn diese vom Eis und den UV-Strahlen lädiert sind. Walder war es auch, der die Brunnstube einst konstruiert und gebaut hat.