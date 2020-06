Das vorläufige Ende von Fessenheim: Noch dauert es aber Jahrzehnte, bis alles verschwunden ist

Jahrelang stand das AKW Fessenheim im Elsass unter Kritik. Immer wieder wurden Pannen gemeldet. In der Nacht auf Dienstag haben die Betreiber das Atomkraftwerk endgültig abgeschaltet. Der erste Reaktor wurde bereits im Februar vom Netz genommen.

Für den Trinationalen Atomschutzverband (TRAS) ein Freudentag. «Für die definitive Schliessung von Fessenheim hat unser Verband jahrelang gekämpft. Mit dem heutigen Tag ist das Risiko eines Atomunfalls in einem der ältesten, unsichersten und in einer Erdbebenzone liegenden AKW deutlich gesunken. Uns ist heute zum Feiern zu Mute», sagte Jürg Stöcklin, TRAS-Präsident und Grünen-Grossrat in Basel-Stadt, am Dienstag vor den Medien.

167 Gemeinden und Städte forderten Abschaltung

Der Verband wurde 2005 gegründet, um «die Kritik an den unzumutbaren Risiken des AKW Fessenheim aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich zu bündeln», so Stöcklin in seiner Rede. Die Kernschmelzen in Fukushima sorgten schliesslich dafür, dass die Resolutionen mit der Forderung nach einer sofortiger Schliessung von Fessenheim von 167 Gemeinden und Städten verabschiedet wurden.