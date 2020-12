Das Protokoll seiner Abwahl: «Mein Resultat ist eigentlich gut, oder?»

«Es war keine Entscheidung zwischen Stephanie Eymann und mir, sondern zwischen Esther Keller und mir», diktiert Dürr in den Hörer, die Füsse ruhen auf dem Pult. Er telefoniert, ein Journalist will seine Einschätzung zu den vorläufigen Wahlergebnissen wissen. Dürr spricht monoton, seine Antworten wirken einstudiert. Immer wieder die gleichen Sätze. Auf jede Frage hält er eine Antwort bereit: «Ich bin jetzt noch zwei Monate im Amt und wer auch immer nach mir kommt, ich bin mir sicher, diese Person wird ihren Job gut machen.»

Der Nadelstreifenanzug, die Krawatte, das weisse Hemd, alles wie immer. Aber heute Dürr ist nervös. Es ist der Auftakt zu seinem Wahlkampf, noch dazu einer der ersten Anlässe seit langem – Corona halt. Nur noch wenige Minuten bis zu seinem Auftritt. Dürr bestellt sich ein Bier. Mit einer Stange in der Hand steht er vor dem «Sud» im Kleinbasel und inhaliert den Rauch seiner Zigarette. Gleich gehts los.

Die bz hat den einstigen Hoffnungsträger der FDP begleitet, an zig Podiumsdiskussionen, PR-Auftritte, Sitzungen mit den Parteistrategen; war dabei in intimen Momenten dieses Gefechts. Es sollte der Blick werden auf den Wahlkampf durch die Augen eines Kandidaten. Entstanden ist die Geschichte eines Mannes, der alles stets unter Kontrolle hatte – ausser sein eigenes Schicksal.

Eine Abwahl ist grausam . Gefeuert, öffentlich, vom kompromisslosesten Chef der Welt: dem Volk. Eva Herzog sagte mal, eine Nicht-Wahl sei verkraftbar. Eine Abwahl aber gönne sie nicht mal den ärgsten Widersachern. Für Baschi Dürr kommt erschwerend dazu: Er hat nicht schlecht gearbeitet. Das sagen sogar seine Kritiker. Sein Ende in der Basler Regierung ist das simple Produkt der Arithmetik. Es hätte einen Volkstribun gebraucht, um dieser speziellen Konstellation ein Schnippchen zu schlagen, und so einer ist Dürr nicht.

Die nächsten Journalisten machen sich für ein Interview bereit, unten, im Spiegelhof. Danach scrollt Dürr durch die unzähligen Nachrichten auf seinem Smartphone. Er zittert. Zu viele Interviews habe er in der Kälte geführt, ohne Mantel und Hut, dafür mit weinroter Krawatte. «Es haben viele Erbarmen», meint er beiläufig. Nicht wegen der Kälte, sondern wegen seiner Abwahl. Wenige Meter entfernt steht die neue LDP-Regierungsrätin Stephanie Eymann vor der Kamera. Kaum ist sie fertig, ruft er: «Wollt ihr noch ein Bild von uns beiden?» Natürlich wollen sie, und Dürr liefert. Er liefert, wie er es seit Jahren für die FDP tut und wie er es auch in den vergangenen Wochen im Wahlkampf getan hat.

Dieses Mal lauert die Konkurrenz in den eigenen Reihen. Stephanie Eymann, sie hat das richtige Geschlecht und vertritt die Partei im Aufwind. Ihr gehört das Momentum, das ist spätestens seit den internen Ausmarchungen klar. Bei der CVP lag Dürr hinter Eymann. Es wird nicht einfach. Aber das war es eigentlich nie. 43 Jahre alt ist Baschi Dürr. Bei dem Alter vergisst man beinahe, dass auch er um jeden Karriereschritt kämpfen musste.

Vieles ist anders als vor vier Jahren, manches ist gleich . Natürlich ficht Dürr aus der Defensive, der bürgerliche Polizeidirektor in der linken Stadt. Die Diskussionen über den Frauenstreik haben den ganzen Sommer angedauert. Aber der Protest gegen seine Person lässt sich nicht vergleichen mit der Dienstwagen-Affäre und anderen Altlasten im Polizeidepartement, die sich vor den Wahlen 2016 Bahn brachen. Und heisst es nicht, Corona stärke das Vertrauen in die Regierung?

Mittwochmorgen, Restaurant Löwenzorn. Im Hintergrund ist der Glockenschlag zu hören, als Baschi Dürr die Pressekonferenz eröffnet, an der das bürgerliche Viererticket den Wahlkampf einläuten will. Sein dunkler Anzug ist zugeknöpft. Dürr spricht über die Erfolge seiner Kollegen, über Angriffe von sowohl linker als auch von rechter Seite, die es abzuwehren gälte. Kontinuität, Führungserfahrung, dazu die Namen seiner Mitstreitenden: In den kommenden Wochen wird das zu Dürrs Mantra. Effekt durch Wiederholung, wusste schon der alte Cato. Die Strategie der Bürgerlichen trägt Dürrs Handschrift.

Dürr wurde Ministrant in der Kirche – nicht etwa weil er musste, sondern weil «es einfach dazugehörte». «Ich fands extrem spannend», sagt er. Nicht, dass die Kirche aus ihm einen gläubigen Christen geformt hätte. Im Gegenteil. Dürr sagt, er sei wahrscheinlich Atheist, wenngleich es anmassend sei zu behaupten, es gäbe keinen lieben Gott. Aus der Kirche ist er inzwischen ausgetreten. Aber dieses Showelement als Ministrant, das sagte ihm zu.

Aufgewachsen ist Dürr als Ältester von vier Geschwistern in einer klassisch-bürgerlichen Familie im Gellertquartier. Der Vater Anwalt und Notar, die Mutter Hausfrau. Gut hatte er es, mit seinen drei Schwestern und seinen Eltern. Dürrs Vater war politisch nicht aktiv, kandidierte einzig einmal als Listenfüller. Mit der Zeit wurde er immer liberaler, auch in der Erziehung.

Baschi Dürr war den anderen stets voraus. Überall war er der Erste, der Schnellste. Derjenige, der es den anderen vormachte. Er präsidierte mit 15 das Schülerparlament im Realgymnasium, dem heutigen Kirschgartengymnasium. Die meisten seiner Schulkollegen hatten da mit Politik noch gar nichts am Hut. Er schloss das Studium mit 22 ab, mit 27 wurde er zum ersten Mal Vater.

«Baschi Dürr, was bedeutet für dich Freiheit? Auch wenn du in deinem Amt eher damit beschäftigt bist, sie anderen wegzunehmen.» Der Podiumsmoderator der FDP erntet erste Lacher. «Das ist ein falsches Bild, das du hast. Der Gesetzgeber, das Parlament und die Regierung schränken ein. Die Polizei führt nur aus», belehrt Dürr. Freiheit bedeute für ihn die Abwesenheit von Zwängen. Da er in seinem Leben zu nichts gezwungen werde, fühle er sich frei. «Mir ist klar, ich bin privilegiert», schiebt Dürr nach.

Sein Sitz wackle, müsse er schliesslich jeden Tag lesen. Er sagt’s scherzhaft, doch die Ironie verfängt nicht. Das Resultat vor vier Jahren, das ihn in einen zweiten Wahlgang zwang, hatte ihn unvermittelt getroffen. Noch einmal will er nicht innert 48 Stunden eine zweite Kampagne zusammenschustern müssen.

Als Baschi Dürr den Raum in einem Hinterhof im Gundeli betritt, blicken ihm fünf Augenpaare entgegen. Der Regierungskandidat trifft sich mit einer Werbeagentur – ganz allein. 200'000 Franken lassen sich die Bürgerlichen den Wahlkampf kosten. Was wenige wissen: Zusätzlich steckt Dürr 35'000 Franken in die Kriegskasse für seine Wiederwahl. Geld von persönlichen Gönnern.

Eine Bekannte schickt ihm ein SMS «Isch guet gsi». «Ich werds mir nochmals anschauen müssen», meint hingegen Dürr. Was zählt, ist die Meinung seiner Partnerin. «Sie ist meine schärfste Kritikerin.» Sagt’s und schwingt sich auf die Vespa. Der Babysitter wartet.

Seine Angriffslust behält Dürr auch in der Show. Spitzen gegen links, rechts und die Moderatorin. «Noonemol», sagt er, wenn er einen Punkt unterstreicht. Zu aggressiv, werden seine Parteikollegen später urteilen. Er habe sich wie ein Herausforderer benommen, nicht wie ein Bisheriger. Das wird im Verlauf der nächsten Wochen zum Problem werden: Dürr, der Exakte, Dürr, der Übereifrige sogar. Dossiersicherheit ist wichtig. Perfektion macht unnahbar.

«Das sollte heute Abend ja kein Problem werden, Herr Suter», feixt Dürr. «Wir sind uns in allem einig: Sicherheit ist wichtig, die Begrenzungsinitiative ein Seich und die Bettler kriegen wir in den Griff. Sie haben sich einfach in der Partei vergriffen!» Soland lacht. Suter schweigt. Es ist kein Geheimnis, Dürr und Soland verstehen sich trotz vieler Gegensätze gut. Suter hingegen ist der Quereinsteiger, der Neue auf dem Pausenhof der Politik.

Baschi Dürr steckt sich eine Davidoff Gold an und danach noch eine. Es ist Donnerstagabend und er steht vor dem Haupteingang von «Telebasel». Heute soll ein sogenanntes TV-Duell stattfinden. Eigentlich ist es ein Dreikampf: Dürr tritt an gegen Regierungskollegin Tanja Soland und Herausforderer Stefan Suter von der SVP. Dürr ist aufgekratzt. Die Medienberichterstattung zum gestrigen Wahlkampfauftakt war gut, «am oberen Rand unserer Erwartungen», sagt er.

Er tat, was er musste und lebte von seinem Sprachtalent. Dieses brachte ihn nach der Matur vorübergehend zu Radio Raurach, später arbeitete er in der Wirtschaftsredaktion der NZZ. Noch immer schlüpft er gerne in die Rolle als Journalist und zeichnet vor den Mitarbeitenden die Titelseiten der Regionalzeitungen auf – vom nächsten Tag notabene. Dann klingt er so: «Ich glaube, morgen gibt’s einen Aufhänger aus dem Sicherheitsdepartement.» Oder so: «Morgen reichts leider nur für eine kleine Meldung.»

Früh machte Dürr mit seiner Redegewandtheit auf sich aufmerksam. Er hielt an der Maturfeier die Rede und entdeckte den Reiz des freien Sprechens. Bis heute geniesst er das Adrenalin, wenn er ohne Notizzettel vor grossen Menschenmengen spricht. «Ich betrachte es auch etwas als Spiel, hangle mich wie Tarzan bei den Themen von Liane zu Liane.» Deutsch, Geschichte und Geografie waren seine Sechser-Fächer. Aber ansonsten war er in der Schule weniger brillant, als man annehmen könnte.

Ich will nicht erreichen, dass man den Dürr kennt. Sondern, dass man ihn wählt.

Nächstes Podium, Handelskammer. Auf der Bühne legt sich Dürr mit den anderen Kandidierenden an. In den verschiedenen Zusammensetzungen stichelt er besonders gegen die Linken. Immer wieder zupft er seine Krawatte zurecht. Dürr ist in seinem Element.

Neben ihm zählt Dürr auffällig viele Linke zu seinen engeren Freunden. Neben Daniel Ordas (SP) auch Thomas Gander (SP-Fraktionspräsident im Grossen Rat); auch Ex-Partnerin Sibylle Schürch gehörte der SP an. Regelmässig gehen Dürr, Engelberger und Ordas gemeinsam essen. Und einmal im Jahr schmeisst Dürr eine grössere Gartenparty, bei dem er Menschen aus allen politischen Lagern bewirtet. Ordas sagt, Dürr sei ein «fleischgewordener Knigge.» Alle Wünsche würden erfüllt. Als Gastgeber sei Dürr auf eine trockene Art witzig und schaffe es, allen das Gefühl zu geben, mit ihnen Zeit verbracht zu haben. «Was ich so an ihm bewundere ist, wie konsequent er die falsche Meinung durchgezogen hat», sagt Ordas. Aber Dürr war und ist überzeugt, dass jeder Mensch seines eigenen Glücks Schmied ist.

Eben hat Dürr eine Bratwurst mit etwas Kartoffelsalat verdrückt, da macht sich ein Parteikollege bemerkbar: «Baschi, wir wären so weit.» Dürr steht auf, Knopf zu, Hacken zusammen. Vielleicht liegts am Bier, vielleicht am wohlgesinnten Publikum, doch diese Rede fällt etwas feuriger aus als andere. Ein paar Tage später, an einer Vereidigungsfeier, wird er inhaltlich fast das gleiche sagen. Ist Dürr aber – wie jetzt – in seinem Element, verschluckt er das «r». Ein «Joor» wird dann zu einem «Jooch». Corona, die Bettelbande, er plaudert einfach aus dem Nähkästchen, und wie immer: Cramer, Engelberger, Eymann. Nie würde er es versäumen, diese Namen zu nennen.

Überhaupt ist er viel alleine unterwegs. Die Bürgerlichen, das zeigt sich immer wieder, sind nicht die SP, die in allen Belangen der Basler Politik Massstäbe setzt. Die Genossen unterhalten bezahlte Campaigner, die den «Kandis» einheizen, sie zu Aktionen antreiben und ihnen dafür das Personal zur Seite stellen. Wenn die SP zur Telefonaktion ruft, greifen während Tagen Dutzende Parteimitglieder zum Hörer, orchestriert vom Parteisekretariat. Am Ende schlagen über 10'000 Gespräche mit möglichen Wählern zu Buche. Ein gewaltiger Vorteil. Die Bürgerlichen setzen auf Freiwilligkeit, der engere Apparat besteht vor allem aus CVP-Frau Tiziana Conti, und zwar für LDP, CVP und FDP zusammen, unterstützt durch die Parteipräsidenten.

Später am Abend sitzt Baschi Dürr wieder alleine in Riehen. Die hiesige FDP hält ihre Generalversammlung ab, danach Bier und Grill. Liberale unter sich, das wird ein Heimspiel für Dürr. Etwas verlassen sitzt er im blauen Zelt und wartet.

Dafür spricht der Werber. Beflissen erzählt er von seinen Plänen. Aber Dürr weiss selber, wie seine Kampagne aussehen soll: keine Promis, möglichst Leute vom Volk. «Ich will nicht erreichen, dass man den Dürr kennt. Sondern, dass man ihn wählt.» Auf Einwände geht er gerne ein, schlägt sie aber schliesslich ab: «Ich habe auch zwanzig Jahre PR gemacht.» Noch heute ist «Auf ein Bier mit Baschi Dürr», der Slogan seiner ersten Wahlkampagne, ein geflügeltes Wort. Weniger bekannt ist, dass er damit nicht auf grosses Publikumsinteresse gestossen ist. Einmal sass er eine Dreiviertelstunde alleine im Landgasthof Riehen. «Aber gewirkt hat’s trotzdem.»

Am heutigen Treffen dabei ist auch Titus Hell, Dürrs Wahlkampfleiter. Der Präsident der Basler Jungfreisinnigen kümmert sich vor allem um administrative Belange. Während der Sitzung mit der PR-Agentur sagt Hell wenig.

Man muss das gerne tun, wenn man in die Politik will.

- 16. SEPTEMBER, Strategiesitzung -

Dürr trifft als Erster ein, um kurz nach sieben. Heute ist er um sechs Uhr aufgestanden. «Das ist normal» sagt er, mal stellt er den Wecker ein paar Minuten früher, mal ein paar Minuten später. An der Morgensitzung mit der Wahlkampfleiterin Conti und den anderen bürgerlichen Kandidatinnen und Kandidaten geht es um den Feinschliff. Was kann die PR-Agentur noch besser machen? Dürr meint: «Ich finde, die Verbesserungen kommen gut daher, der Film dünkt mich einen Tick langsamer als in der ersten Version.»

Die anderen nicken und Conti weist die Kandidaten an, die Videos auf ihrer Facebook-Seite zu empfehlen. Der FDP-Präsident Luca Urgese moniert, dass es auf den Flyern zu viele Köpfe und zu wenig Inhalt gäbe, aber die LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein hält dagegen: «Die Leute lesen doch nicht, sie schauen die Bildli an. Oder sie sagen, ah, der hat drei Kinder, die nur eins.» Dreifach-Vater Dürr meint: «Wir könnten doch einfach unsere Kinder abdrucken.» Eymann entfährt ein Lachen – sie hat nur ein Kind.

- 22. SEPTEMBER, Wurst und Bier I -

Die Weinhandlung Enoteca Siebedupf an der Grenzacherstrasse wird zweckentfremdet. Normalerweise wird hier edler Wein verkauft, aber die FDP, die im Verruf steht, elitär zu sein, zieht lieber unter dem Motto «Wurst und Bier» in den Wahlkampf. Das wirkt bodenständiger. Heute ist das einfache Volk eingeladen. Von den zwei Dutzend Anwesenden werden es aber hauptsächlich Freisinnige sein, ein paar junge Linke, die schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben, gesellen sich später dazu. Dürr geht gleich an die Bar, holt sich ein Kitchen Brew. Das nächste Mal ordert er explizit «ein Feldschlösschen».

Dürr muss gleich sprechen auf dem Mini-Podium. Wie sieht es mit seinem Puls aus? «Och. Wahlkampf macht mich jetzt nicht mehr so nervös. Ich hatte ja schon ziemlich viele.» Sein Leben sei auch nicht vergleichbar mit jenem der Spitzenpolitiker im Ausland. «Sie wollen also eine Repo schreiben wie der ‹Spiegel› über Martin Schulz?», fragt er, auf den Deutschen angesprochen. «Am besten soll ich noch über meine Regierungsratskollegen fluchen wie er über die Kanzlerin? Neinnein, das hier ist anders. Mit Schulz konnten die Journalisten in den Hotellobbys absumpfen, aber ich als Regionalpolitiker gehe nachher nach Hause.»

- 24. SEPTEMBER, Podium, SRF, Wurst und Bier 2 -

Es ist die strengste Woche im Wahlkampf. Fast jeden Abend ist Dürr auf Achse. Langsam ist er in Übung, was die Begegnung mit seinen Kontrahenten angeht. Das gibt Zuversicht. Ein lauer Wahlkampf sei es, tönen die Medien. Dürr kann das nur recht sein. Während Elisabeth Ackermann kaum mehr zu Luft kommt, und bald für das Museumsdebakel, bald für ihre Kommunikation darüber angegriffen wird, ist es ruhiger geworden um Dürr. Ausserdem geht seine Strategie auf: Niemand redet von einem bürgerlichen Angriff auf die Macht, inhaltliche Diskussionen finden kaum statt. Eymann profitiert.

«Irgendwie treffe ich immer auf den Suter», sagt er. Auch heute, beim Streitgespräch beim Regionaljournal von SRF. Doch dieses Mal ist alles ein bisschen anders. Der SVP-Mann wird seinem Ruf als Quereinsteiger gerecht. Mitten im Live-Gespräch lastet er Dürr eine Mitschuld am Suizid eines entlassenen Polizisten an. Es ist, als hätte Suter die Spielregeln eines Wahlkampfs nicht begriffen. Solche Angriffe sieht das Raster dieser Stadt nicht vor, in der sich die Politisierenden immer über mehrere Ecken treffen. Die Mikrofone sind schon lange ausgeschaltet, aber Dürr und Suter streiten weiter.

Der Luxus hat ihm nie zugesagt

Ehrgeiz hatte Dürr schon immer. Früh äusserte er den Wunsch, Bundesrat zu werden. Und wechselte gar die Partei, ging von der LDP in die FDP. Doch was trieb ihn an? Das Geld sicher nicht. In der Privatwirtschaft, wo er bis 2012 für die PR-Agentur Farner als Geschäftsführer amtete, hätte er längerfristig mindestens gleich viel verdient wie als Regierungsrat. Ein Job, der darüber hinaus noch unsicher ist. Doch der Luxus hat ihm nie zugesagt. Er trägt keinen teuren Schmuck, keine teuren Uhren, er lagert keinen teuren Wein. Am liebsten bestellt er sich das günstigste helle Bier.

Rund dreissig FDPler haben sich im Schützenhaus eingefunden. Lange plätschert die Podiumsdiskussion vor sich hin. Am Ende steht ein älterer Mann auf, er fragt: «Warum erreichen wir die Jungen eigentlich nicht?» Wenn man Ratlosigkeit malen müsste, sie sähe aus wie dieser Saal von Mittvierzigern in dunklen Anzügen. Die Basler FDP gibt an diesem Abend ein desolates Bild ab. Wie könnte diese Partei ihren Regierungsrat stützen?

- 10. OKTOBER, Strassenwahlkampf -

10 Uhr, leichter Regen. Im Riehener Dorfzentrum haben sich alle Parteien bis auf die SP versammelt, um an ihren Ständen um die Wählergunst zu feilschen. Noch zwei Wochen bis zur Entscheidung. Jede freie Minute frisst der Wahlkampf, auch an diesem Wochenende. Auf dem Kopf trägt Dürr seinen Hut mit schwarzem Hutband, links hat er die «NZZ» eingesteckt. Aus fünf Wegwerfbechern dampft Kaffee, er trägt sie an den Stand der FDP. Es geht jetzt darum, sich zu zeigen, «mehr den eigenen Leuten als der Wählerschaft», sagt er. Die vier Bürgerlichen führen ihre Einigkeit spazieren. Mit schwarzem Anzug und dunkelvioletter Krawatte unter dem Wollmantel sticht Dürr heraus. Engelberger, Cramer und Eymann haben sich lockerer gekleidet.