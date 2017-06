Es erscheint als schier unlösbare Aufgabe: die Suche nach Recht und Unrecht im Streit zwischen FCB-Präsident Bernhard Burgener und Dieter Hahn, seinem Nachfolger als Präsident der riesigen Firma Constantin Medien. Beide ringen sie um die Macht im Unternehmen.

Die Winkelzüge der Juristen auf beiden Seiten sind so vertrackt, dass ein Glarner Kantonsgericht vergangenen Herbst einen davon abgelehnt hat. Ein Hauptverfahren müsse geführt werden, alles andere werde der Sache nicht gerecht.

Am Mittwoch machte die «Handelszeitung» publik, dass eine neue Eskalationsstufe erreicht sei. Hahn hat ein Rechtsgutachten erstellen lassen, das seine Sicht der Dinge bestätigen soll. Es füllt zwei Leitz-Ordner.

Im April reichte er Anzeige ein. Die Münchner Staatsanwaltschaft eröffnete darauf ein Ermittlungsverfahren, wie Sprecherin Hildegard Bäumler-Hösl auch gegenüber der bz bestätigt. Wegen Verdachts «auf Untreue, Insiderhandel und andere Straftaten im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen der Constantin Medien AG und den von Burgener vertretenen Schweizer Gesellschaften Highlight Communications AG und Highlight Event and Entertainment AG», wie es heisst. Betroffen ist auch Peter von Büren, jüngst in den Verwaltungsrat der FC Basel 1893 AG bestellt.

Erbitterter Machtkampf

Doch was steckt dahinter? Es geht um nichts Geringeres als die Macht der Constantin Medien AG. Eine Firma mit einem Umsatz von einer halben Milliarde, über 1600 Mitarbeitern und einer grossen Rolle in der Unterhaltungsindustrie. Egal ob «Richter Alexander Hold», «Der Name der Rose» oder die Champions League: Flimmern diese Riesenkisten in den Wohnzimmern, ist Constantin Medien irgendwo beteiligt.

«Den Kern der Ermittlungen bildet die Frage, ob Burgener als damaliger CEO der Constantin gegen die Interessen der eigenen Firma gehandelt und sich damit der Untreue schuldig gemacht hat», schreibt die «Handelszeitung» in ihrer heute erscheinenden Ausgabe. Dies, um sich so seinen Einfluss im Geschäft zu sichern, so der unbestätigte Vorwurf. Denn bewiesen ist noch nichts. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Burgener selbst vermutet vielmehr einen weiteren Angriff von Hahn in einem zermürbenden juristischen Hickhack. «Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele unsachliche Attacken in den letzten Monaten erfolgten», wird der neue FCB-Präsident zitiert.