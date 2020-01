Basel in einer anderen Zeit: Die atemberaubenden Bilder von Claude Giger

Zuerst ist nur ein leises Summen zu vernehmen. Als Claude Giger das Licht anknipst, wird klar, woher das Geräusch kommt: Hier, im Keller seines Hauses an der Eulerstrasse, werden Materialien gelagert, die eine gute Belüftung und eine gleichbleibende Temperatur brauchen. Diese Anlage surrt hier leise vor sich hin und schützt all das, was Giger (67) in seinem ganzen Arbeitsleben geschaffen hat: Fotografien von Ereignissen und Menschen, ab den Siebzigerjahren bis heute.

Wobei seine Passion für die Fotografie eigentlich schon früher begonnen hat, ab dem Alter von acht Jahren nämlich. Er greift in ein Regal mit farbigen Alben. Als Knirps bereits hat er in den frühen Sechzigern das bunte und doch geordnete Treiben in sozialistischen Kinderlagern in Osteuropa für sich dokumentiert. Giger entstammt einer PdA-Familie und fand sich in seinen Ferien oft in solchen politisch grundierten Kinderwochen wieder.

Ikonische Momente der Basler Geschichte festgehalten

Der Apfel ist nicht weit vom Stamm gefallen. Giger ist stets ein Dokumentarist des sozialen und linken Basels geblieben. Die fein säuberlich nach Alphabet geordneten Hängeregister in seinem Keller sind wie ein «Who is Who» der Basler Alt-Kommunisten, der Sozialdemokratie und auch der einstigen Progressiven Organisation. Man wird in seinem Archivraum unweigerlichen in die Siebziger- und Achtzigerjahre zurückversetzt, als es noch eine schier unfassbare Zahl von parteipolitisch geprägten Publikationen gab und die ideologischen Kämpfe in dieser Stadt noch auf der Strasse ausgefochten wurden. Gigers Bild eines «Stadtgärtners», welcher der schwerbewaffneten Polizeifront gegenübersteht, gehört auch dazu. Oder das Foto einer Demonstration in den frühen Siebzigern. «Gegen Wohnungsraub, Mietzinswucher, Verkehrschaos» steht dort auf einem Transparent geschrieben. So weit weg – und thematisch doch so nahe an der Gegenwart. Weitere ikonische Beispiele für sein Schaffen sind auf dieser Doppelseite zu sehen. In den Bildlegenden schildert Claude Giger die Entstehungsgeschichte der einzelnen Fotografien.

Es ist nicht erstaunlich, dass sich das Sozialarchiv für Claude Gigers Lebenswerk interessiert. 400'000 Bilder warten darauf, erschlossen, digitalisiert und online zugänglich gemacht zu werden. Die Christoph-Merian-Stiftung hat dafür vor kurzem 270'000 Franken gesprochen. Die Wahl fiel aufs Sozialarchiv, weil er dort mehr Mitspracherechte eingeräumt bekommen habe als zum Beispiel beim Staatsarchiv, wie Giger sagt. Und er betont, wie erleichtert er darüber sei, sein ganzes Lebenswerk wegzugeben. «Ich kann meine Nachfahren doch nicht mit einem solchen Erbe belasten.»