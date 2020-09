«Basel 2050»: Eine Stadt sucht ihre Zukunft

Basel schneidet im Städteranking immer wieder gut ab. Warum?

Angelus Eisinger: Zunächst einmal würde ich diese Rankings nicht zu stark gewichten. Das meist verwendete Rating von Mercer basiert auf Befragungen von Expats, deren Wahrnehmungen und Bedürfnisse sich nicht mit den Einschätzungen und Empfindungen der übrigen Stadtbevölkerung decken müssen. Ich persönlich schätze an Basel die Trinationalität, die Nähe zur Grenze. Das mag für Baslerinnen und Basler banal sein, aber mich beeindruckt immer wieder, wie selbstverständlich diese Grenzen zwischen Kultur- und Sprachräumen überwunden werden. Dann gibt es ein aussergewöhnliches Mäzenatentum im Kunst- und Kulturbereich, das die Stadt massiv prägt, und natürlich die Intaktheit des alten Stadtkerns, der mittlerweile ohne grosse Beeinträchtigung durch das Automobil erlebt werden kann. Das sind wichtige Assets in der Städtekonkurrenz.

Weshalb leidet die Stadt trotzdem an einem Minderwertigkeitskomplex?

Dieses Gefühl, aber auch das oft damit verbundene Konkurrenzdenken, ist tatsächlich irritierend. Basel ist seit Jahrhunderten eine selbstbewusste Stadt und hat als Forschungsstandort auch internationale Ausstrahlung. Trotzdem begegne ich immer wieder diesem mentalen Zug, den ich nicht nachvollziehen kann.

Wie entwickelt sich Basel denn im nationalen Vergleich?

Grundsätzlich glaube ich, dass sich alle prosperierenden Städte mit denselben Themen auseinandersetzen müssen, und Basel erledigt seine Aufgaben gut. Gerade beim öffentlichen Raum und dem damit verbundenen Umgang mit dem Verkehr steht ein Paradigmenwechsel an, der zum Beispiel in skandinavischen Städten bereits vollzogen worden ist. Im Schweizer Kontext finde ich es beeindruckend, wie es Basel gelungen ist, den Verkehr in der Innenstadt zu kanalisieren. Da geht die Stadt mutig voran, in Zürich gibt es diese Entschiedenheit noch nicht. Allgemein gilt: Viele Ansprüche an die Stadt, die über die letzten Jahrzehnte Selbstverständlichkeiten waren, werden wohl in Zukunft neu verhandelt werden müssen, denken wir an die Herausforderungen durch Klimaanpassung, Digitalisierung und Wohnungsmarkt. Entscheidend dabei ist ein breiter politischer und gesellschaftlicher Dialog über die Ausrichtung der Stadtentwicklung und die Schwerpunktsetzungen, die es dabei braucht.

Wie findet diese Stadtentwicklung aktuell statt?

In Basel geschieht dies weitgehend durch die Transformation der freigewordenen Industrieareale. In Zürich fand dies bereits seit Mitte der Neunzigerjahre statt, sodass es heute keine grösseren Industriebrachen mehr gibt. Die Frage, wie sich Zürich weiterentwickeln soll, kann deshalb tatsächlich nur noch innerhalb des Bestands beantwortet werden. Da ist Basel an einem ganz anderen Punkt: Bei allen Herausforderungen, die sich mit den Arealen im Klybeck oder auf dem Dreispitz stellen, gibt es einen entscheidendenVorteil: Die städtebaulichen Aufgaben sind auf solchen Brachen wesentlich einfacher, das dazu notwendige Know-how ist vorhanden.

Basel schiesst in die Höhe. Braucht es eine solche Skyline?

Mich erstaunt vor allem, wie nüchtern dieses Thema in Basel lange Zeit verhandelt wurde. Die Diskussion um den Roche-Turm fand zum Beispiel nicht primär städtebaulich oder ästhetisch statt, sondern sie fokussierte auf Fragen der Stadtentwicklung: Wie geht man in der baulichen Entwicklung mit dem Wirtschaftsstandort um und inwieweit will man einer Unternehmensstrategie Rechnung tragen, um die internationale Konkurrenzfähigkeit für Unternehmen und Stadt zu gewährleisten. Ich bin gespannt, wie diese Diskussion weitergeht. Denn tatsächlich illustrieren die noch geplanten Hochhäuser Schwerpunktverlagerungen innerhalb der Stadt. Zum historischen Zentrum, das bis in die Gegenwart Impulse gegeben hat, kommen in Zukunft neue Brennpunkte. Basel wird damit zum polyzentrischen System, die Betonung der Vertikalen wird gewohnte Stadtbilder herausfordern.