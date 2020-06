Auf sanften Tatzen – der «Grün 80»-Dino kommt nach Basel

Nachts sind alle Katzen grau, grau wie der beliebte Seismosaurus in der ehemaligen «Grün 80». Dass der «Dino» bei Anbruch der Dunkelheit zu Leben erwacht, davon merken die Katzen freilich nichts. Dafür macht ein kleiner Hund Bekanntschaft mit dem sanften Riesen: Donny heisst der vierpfotige Held in Mena Kosts Bilderbuch «Dino und Donny», der sich an einer Wurst satt isst, nach einem Verdauungsschlaf herrchenlos im dunklen Park aufschreckt und den Weg nach Hause nicht mehr findet. Aber zum Glück gibt es ja noch Dino.