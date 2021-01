Alle streamen, und doch gilt für Benedikt von Peter, Direktor am Theater Basel: «Das reale Erleben ist unersetzbar»

Benedikt von Peter ist Intendant und künstlerischer Leiter der Oper am Theater Basel. Er wurde 1977 in Köln geboren, studierte in Bonn Musikwissenschaft, Germanistik, Jura und Gesang. Nach einigen Jahren in der Freien Szene inszenierte er unter anderem am Theater Basel, an der Oper Frankfurt und an der Deutschen Oper Berlin. Von 2012 bis 2016 leitet Benedikt von Peter die Musiktheatersparte des Theaters Bremen. 2016 bis 2020 leitete er das Theater Luzern. Er wurde unter anderem mit dem Götz Friedrich-Preis, dem Theaterpreis «DER FAUST» sowie mit dem Kurt Hübner-Preis ausgezeichnet. (bal)