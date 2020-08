Auszeichnung für Hilfe im Hier und Jetzt

«Das ist ja wie beim Christkind», sagt eine ältere Frau und lacht, als die Mitarbeiterin des Treffpunkts Glaibasel ihr einen Strauss gelbe Rosen anbietet. Bei der Lieferung der Schweizer Tafel waren dieses Mal nicht nur Lebensmittel, sondern auch mehrere Sträusse mit Max Havelaar-Rosen dabei. Diese werden am Dienstagmittag zusätzlich zu den Take-away-Boxen mit Essen verteilt. Von Montag bis Samstag bildet sich jeweils um kurz vor zwölf Uhr vor dem Eingang des Treffpunkts eine Schlange von Personen, die auf die Essensausgabe warten. Heute gibt es Fleischkügeli und Gemüsesauce, dazu wahlweise Pasta oder Ofenkartoffeln.

Über 20 Leistungen in einer Dreizimmerwohnung

Seit Corona darf nicht mehr vor Ort gegessen werden, weil in den Räumen des Treffpunkts Glaibasel die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sich im Erdgeschoss der Feldbergstrasse 148 nicht nur ein Büro, eine Küche und zwei Aufenthaltsräume befinden, sondern über 20 weitere Aktivitäten und Leistungen angeboten werden. In einer Dreizimmerwohnung, versteht sich.

Administrative Hilfe, Deutschkurs, Haareschneiden sowie Job- und Wohnungsvermittlung gehören neben dem Mittagessen zu den oft genutzten Angeboten. «Das wir so viele verschiedene Dinge anbieten, geht nur, weil wir uns und den Ort ständig transformieren», erklärt der Leiter des Treffpunkts, Hüseyin Haskaya. Er zeigt auf die Praktikantin, die sich gerade in einem Beratungsgespräch befindet. «In diesem Moment ist Laura Arbeitsvermittlerin. Aber sie war heute auch schon Reinigungsfachfrau, Postbotin und Köchin.» Das Gleiche gilt für die Räumlichkeiten. In einem der drei Zimmer schneidet alle zwei Wochen ein Friseur den Leuten gratis die Haare, manchmal werden Spiele gespielt oder Menschen sitzen zusammen und unterhalten sich.

«Wir versuchen, den Leuten wann immer möglich gleich hier vor Ort und sofort zu helfen», sagt Haskaya. Anstatt die Hilfesuchenden für jedes Anliegen zu einer anderen Stelle zu schicken, versuche man, den Personen, die beim Treffpunkt anklopfen, zu unterstützen – egal, welches Anliegen sie haben. Haskaya schildert einen der ungewöhnlichsten Fälle der letzten Jahre: «Eines Tages trat ein sympathischer älterer Herr zur Tür herein. Wir unterhielten uns und plötzlich sagte er: ‹Wissen Sie, eigentlich bin ich tot.›» Der Hilfesuchende hatte, nachdem er längere Zeit keinen Kontakt zu seiner Familie hatte und sich nicht bei der Gemeinde anmeldete, festgestellt, dass man ihn für verschollen erklärt hatte. Haskaya half dem Mann, die notwendigen Formulare auszufüllen, damit dieser offiziell ins Leben zurückkehren konnte.