Aus «Fontis» wird «Kawaart» – Kunst und Kaffee statt Kirchenliteratur

Vor zwei Jahren schloss die Traditionsbücherei Narrenschiff für immer ihre Tore, Orell Füssli musste redimensionieren und das «Labyrinth» kämpft ums Überleben. Nun macht auch die christliche Buchhandlung Fontis dicht.

Die früher unter dem Namen «Bibelpanorama» bekannte Buchhandlung zog erst 2014 vom Spalenberg an die Schnabelgasse 8. Nun wird der Laden geschlossen und macht Platz für einen weiteren Café-Betrieb in der Innenstadt. André Bégert, Verwaltungsrat der Fontis AG, welche die Buchhandlung betreibt, sagt: «Der Betrieb ist nicht schlecht gelaufen.» Das Lokal in Basel ist eine von insgesamt neun Fontis-Buchhandlungen in der Schweiz. Die Entscheidung zur Schliessung sei denn laut Bégert auch nicht dem viel beschworenen Niedergang des Buchhandels, sondern den Bedingungen in der Basler Innenstadt geschuldet: «Die Mieten sind horrend. Und dann kommen die in Basel üblichen Vertragslaufzeiten von drei bis fünf Jahren hinzu – das ist einfach nicht mehr zeitgemäss», so Bégert.

Was mit den Räumlichkeiten der Buchhandlung passieren soll, ist bereits bekannt: An der Schnabelgasse soll eine Galerie mit Café-Betrieb entstehen. Ein Baubegehren für kleinere Umbauarbeiten und den gastgewerblichen Betrieb auf Allmend ist bereits eingereicht.

Fontis scheint in Basel vorerst keine Zukunft mehr zu haben: «Wir haben nach einem neuen Lokal gesucht, aber nichts Passendes gefunden», sagt André Bégert. Wer ein Lokal kenne, das sich als Standort für eine Fontis-Buchhandlung eignen würde, solle sich aber melden, sagt er halb scherzend, halb ernst.