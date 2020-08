32-Jähriger wegen Vergewaltigung verurteilt

Wie von der Staatsanwaltschaft beantragt verurteilte das Basler Strafgericht den 32-jährigen Portugiesen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten. Das Opfer habe sich gar mit mehreren Aussagen selbst belastet und ansonsten in allen vier Befragungen stets glaubwürdig ausgesagt. Auch die frühere Verurteilung der Frau wegen einer falschen Anschuldigung ändere daran nichts, so das Gericht. Der 32-Jährige hatte zusammen mit einem 17-Jährigen im vergangenen Februar die Frau nach einer durchzechten Nacht im Eingang ihrer Wohnung an der Basler Elsässerstrasse vergewaltigt.

Der Mann hatte behauptet, dort einvernehmlichen Sex mit der 33-Jährigen gehabt zu haben, danach sei sie plötzlich auf den Boden gefallen und habe geschrien. Das sei lebensfremd und nicht nachvollziehbar, meinte der Gerichtspräsident. Auch die Reise der zwei Männer nach Portugal am Folgetag wertete das Gericht als Flucht.