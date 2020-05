Unser Liebling

Still und heimlich hat sich der Škoda Octavia nach oben gearbeitet. 2013 lag der tschechische Kombi noch auf Platz 2 der Zulassungsstatistik, 9980 Stück wurden damals verkauft, womit der Octavia einen Respektabstand von 3428 Einheiten zum ewigen Bestseller, dem VW Golf, wahrte. Bis 2016 schrumpfte der Abstand auf 267 Stück, seit 2017 steht der Octavia an der Spitze der Statistik. Sein Vorsprung auf den VW Golf per Ende 2019: 2684 Stück. Während der Golf durch die SUV aus den eigenen Reihen immer mehr in Bedrängnis kommt, setzt der Octavia seine Karriere trotz ebenfalls wachsender SUV-Konkurrenz ungehindert fort. Und will dies auch in der nun anlaufenden, vierten Modellgeneration weiterhin tun.

Das Erfolgsrezept lässt Škoda im Grunde unverändert: Der Octavia spielt zwar preislich in der Kompaktklasse, aber gerne eine Liga höher, wenn es um Nutzwert und Platzangebot geht. Möglich macht diesen Spagat die modulare Plattform aus dem VW-Konzern, auf der auch der VW Golf basiert. Die vierte Generation des tschechischen Kombis macht sich die jüngste Generation des Konzernbaukastens zu Nutzen.

Mehr Länge und mehr Platz

Eines der wichtigsten Argumente für den Škoda Octavia war schon immer sein Platzangebot. Hier hat Škoda für die neue Modellgeneration nochmals aufgetragen.

In der Länge hat der Octavia, der nur noch als Kombi erhältlich ist, um 22 Millimeter zugelegt, der Kofferraum wuchs sogar um gut 4 Zentimeter. So steigt das Ladevolumen um 30 Liter bei aufrechter Rücksitzbank. Werden die Rücksitze umgeklappt, sind es 1700 Liter. Das sind zwar 60 Liter weniger als bisher, doch ist der Laderaum weiterhin ein grosses Pro-Argument für den Škoda Octavia. Die Laderaumklappe öffnet weit und gibt eine grosse, tief ausgeschnittene Ladeluke frei. So ist der Octavia auch manch grösserem Kombi überlegen, wenn es ans Transportieren geht. Zum Vergleich: Beim grösseren und teureren Audi A6 Avant fasst der Kofferraum 565 bis 1680 Liter.