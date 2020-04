Selbe Idee, anders umgesetzt

Um den sportlichen Kombi zum perfekten Langstreckengleiter zu machen, strichen die Ingolstädter den vergleichsweise durstigen V8-Benziner aus dem Vorgängermodell und ersetzten ihn mit einem V6-Diesel. Das bedeutet zwar, dass die Leistung von ehemals 450 PS auf nun 349 PS sinkt; doch damit reduziert sich auch der Werksverbrauch von 9,4 auf 6,5 l/100 km. Das bringt den S6 ein Stück näher an die aktuellen CO2-Vorgaben und im Autobahnalltag Reichweiten von rund 1000 Kilometer – ein grosses Plus auf langen Etappen.

Damit der Fahrspass nicht zu kurz kommt, setzt Audi auf aufwendige Technik. Der konventionelle Turbolader wird von einem über das 48-Volt-Bordnetz angetriebenen Zusatzverdichter unterstützt. So soll das gefürchtete Turboloch gestopft werden, der Wagen soll also verzögerungsfrei beschleunigen. So weit die verheissungsvolle Theorie.

Umso grösser dann das Staunen des Testfahrers in der Praxis: Einfahrt zum ersten Kreisverkehr, von links naht ein Lastwagen. Doch die Lücke erscheint locker gross genug. Also Fuss aufs Gas und es passiert: nichts. Gemessen sind es rund zwei Sekunden, gefühlt ist es eine Ewigkeit, bevor sich der eigentlich starke Kombi in Bewegung setzt. Dann allerdings mit unangenehm ruckartigem Nachdruck, als wolle der S6 die verlorene Zeit wiedergutmachen. Das wirkt dann eher hektisch als souverän.

Ein Bild, das sich nicht nur beim Anfahren zeigt. Schon bei leichter Beschleunigung muss die 8-Gang-Automatik einen oder mehrere Gänge zurückschalten, bevor der 2-Tonnen- Kombi Fahrt aufnimmt.

Des Rätsels Lösung findet sich schliesslich im Datenblatt: Das maximale Drehmoment von 700 Nm liegt erst bei späten 2500 Umdrehungen an. So kann der S6 trotz hochwertiger Verarbeitung, gutem Federungs- und Geräuschkomfort und tollen Sonderausstattungen, wie der Allradlenkung (2480 Franken) oder LED-Matrix-Licht (2730 Franken), nicht das sein, was er eigentlich sein will: ein souveräner, sportlich-schneller Alltagssportler. Dazu wurde das an sich schlüssige Konzept nicht konsequent genug umgesetzt.