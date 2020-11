Mehr innere Werte

Mit dem Panamera setzt sich Porsche schon seit 2009 das Ziel, Sportwagen und Luxuslimousine zu vereinen. Mehr als 360000 Stück der sportlichen Luxuslimousine wurden in dieser Zeit verkauft.

Was inzwischen aber fast genauso wichtig ist: Zuletzt waren 60% aller in Europa verkauften Panamera mit Plug-in-Hybrid-Technik ausgestattet. Damit leistet das Modell einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Flottenverbrauchs der Marke. Der bisherige Erfolg mit Plug-in-Hybriden hat Porsche dazu veranlasst, mit der Modellpflege der seit 2016 verkauften, zweiten Modellgeneration eine weitere PHEV-Version ins Angebot zu nehmen. Die bisherigen Modelle Panamera 4 e-Hybrid und Panamera Turbo S e-Hybrid werden in überarbeiteter noch folgen; neu ist der 4S e-Hybrid als Mittelweg zwischen den bisherigen Versionen.