Es war knapp. Aber es hat zum Ende doch noch gereicht: Vergangenes Wochenende sicherte sich Porsche zum 19. Mal den Gesamtsieg bei den legendären 24 Stunden von Le Mans.

Beide Top-Teams. Porsche und Toyota, hatten in der Nacht mit technischen Problemen zu kämpfen. Der führende Toyota schied rund eine Stunde nach Mitternacht aus und alles deutete auf einen klaren Sieg für Porsche hin. Doch: Le Mans gewinnt man nicht, Le Mans lässt dich gewinnen – so pflegt man unter Rennfahrern zu sagen. Eine Weisheit, die sich für das führende Team mit dem Schweizer Neel Jani rund vier Stunden vor Rennende schmerzlich bewahrheitete. Der hochkomplexe Hybrid-Renner rollte langsam aus und schaffte es nicht mehr zurück an die Box. Es kam zu einem packenden und zugleich sinnbildlichen Finale. Denn an der Spitze lag nun plötzlich das chinesische Jackie Chan Racing Team aus der zweithöchsten Klasse, LMP2. Die LMP2-Autos fahren, im Gegensatz zu den Topteams, mit reinem Benzinantrieb ohne Hybrid-Unterstützung. «Technisch gesehen, sind die LMP2-Autos ungefähr auf demselben Stand, wie es die Top-Autos vor 10 bis 15 Jahren waren», erklärt der Schweizer Porsche-Pilot Neel Jani.

Es kam also zum Duell der bewährten Technik gegen den modernen Hybrid-Boliden. Der hatte zwar zehn Runden Rückstand gutzumachen – das Auto stand während der Nacht eine Stunde an der Box, da der vordere Elektromotor getauscht werden musste – hatte aber auch ein paar gewichtige Vorteile: Denn die Hybrid-Renner sind nicht nur zehn bis 15 Sekunden pro Runde schneller, sie verbrauchen dabei auch noch weniger Sprit. Wer bei einem Langstreckenrennen weniger Sprit verbraucht, verliert weniger Zeit mit Boxenstopps zum Nachtanken.

Schliesslich gewann der Porsche mit einer Runde Vorsprung. Hightech hat sich also gegen den klassischen Verbrennungsmotor durchgesetzt.