Kampf gegen Vorurteile

SUV im Oberklasse-Format spalten die Gemüter: Für die einen sind sie übertrieben gross, sinnlos und schlichtweg nicht mehr zeitgemäss. Für andere wiederum, die ein solches Auto fahren, sind sie die bequemste Form des Reisens und dank Allradantrieb, grosser Anhängelast und genügend Platz für jede Situation das richtige Auto. Ob man so ein Fahrzeug braucht oder nicht – das rechtfertigen schlussendlich die Umstände. Fakt ist jedoch: Ein hoher Spritverbrauch ist in der heutigen Zeit schwer zu rechtfertigen; vor allem auch für die Autohersteller. Die müssen den Verbrauch ihrer verkauften Fahrzeuge tief halten, ansonsten drohen hohe Strafzahlungen an den Staat.

Einen kompletten Wechsel auf reine E-Autos können und wollen die meisten Hersteller noch nicht wagen: Zu viele Kunden wären dafür wohl noch nicht bereit. Plug-in-Hybride haben sich daher zur idealen «Brückentechnologie» entwickelt. Sie kombinieren einen Elektroantrieb für kürzere Strecken mit einem konventionellen Verbrennungsmotor und wollen so das beste aus beiden Welten bieten: Deutlich tieferen Verbrauch – und damit auch deutlich geringere CO2-Emissionen – und trotzdem die volle Flexibilität für lange Strecken, wie wir sie vom Benzin- oder Dieselantrieb kennen.

BMW hat diese Antriebskombination schon länger im Angebot; mit der neuesten Generation, wie sie nun im aktuellen X5 zum Einsatz kommt, haben die Bayern das System weiter optimiert und bisherige Schwächen ausgemerzt. Und zwar auf beiden Seiten: Beim Verbrennungsantrieb und beim E-Antrieb. Das macht den Grossen tatsächlich zur interessanten Elektroauto-Alternative, wie der Alltagstest zeigt.