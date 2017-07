«Wir wollen mit dem Eclipse Cross nicht allen gefallen», meint Mitsubishi- Europa-Sprecher Daniel Nacass selbstbewusst. Und hat damit völlig recht. Denn der Eclipse Cross polarisiert. Er wird bestimmt nicht nach jedermanns Geschmack sein, wird aber genauso seine Verehrer finden. Die Front nimmt das typische Mitsubishi-Design auf und interpretiert es selbstbewusst. Am Heck gehen die Japaner dagegen neue Wege und verpassen dem Eclipse Cross eine abfallende Dachlinie, eine markante, zweigeteilte Scheibe und eine durchgehende Heckleuchte.

Auch innen gibt es viel Neues. Zentral ist das neue Infotainment-System, das blickgünstig auf der Armaturentafel thront. Es wird über ein Touchpad neben dem Wählhebel oder per Touchscreen bedient. Ein fixes Navi ist in dieser Lösung nicht enthalten, dafür gibt es zeitgemässe Smartphone-Anbindung per Apple CarPlay oder Android Auto. Wer lieber ein fest verbautes Navi möchte, bekommt das bereits bekannte Touchscreen-System von Mitsubishi, das sich allerdings nicht so nahtlos ins hübsche und solide verarbeitete Cockpit eingliedert. So oder so findet man sich im Eclipse Cross schnell zurecht. Auffällig ist die Sitzposition. Die Schulterlinie wurde tief gezeichnet, was für eine gute Übersicht sorgt und das Gefühl vermittelt, hoch oben zu sitzen. Basis für den Eclipse Cross bildet der Unterbau des Outlander – und das, obwohl der Neuling mit 4,40 Metern knapp 30 Zentimeter kürzer baut. Trotzdem bleibt der Radstand mit 2,67 Metern unverändert, was dem Eclipse Cross ein gutes Raumangebot vor allem im Fond beschert. Der Kofferraum fasst geräumige 448 Liter.