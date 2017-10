Ein 28-jähriger Einheimischer sei bis zur westlichen Pforte des Al-Salam-Palasts vorgedrungen und habe zu schiessen begonnen. Wachmänner hätten den Eindringling daraufhin getötet, hiess es.

Der Angreifer trug nach Angaben der Sicherheitskräfte eine Kalaschnikow und drei Handgranaten bei sich. Bislang sei dieser nicht straffällig gewesen. Man habe eine Untersuchung eingeleitet, um das Motiv des Schützen herauszufinden.

Der saudisch-arabische König Salman war nicht im Palast zugegen. Er befindet sich derzeit auf Staatsbesuch in Russland.

Die saudische Polizei hatte in den vergangenen Tagen Razzien in Verstecken einer "Terrorzelle" vorgenommen, die Verbindungen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) unterhält. Der Nationalen Sicherheitsbehörde zufolge wurden dabei zwei Menschen getötet und fünf festgenommen.

Seit Ende 2014 hat sich der IS zu einer Reihe von Anschlägen auf Schiiten und Sicherheitskräfte in dem mehrheitlich sunnitischen Königreich bekannt.