Nachwuchsprobleme hatte die chinesische Volksbefreiungsarmee schon bei ihrer Gründung vor 90 Jahren. Doch während die jungen Soldaten damals unter Hunger und Mangelernährung litten und viele von ihnen so klein und schmächtig waren, dass sie nicht einmal die schweren Gewehre halten konnten, haben sich die Gründe in modernen Zeiten umgekehrt: Heute sind viele junge Männer in China zu fett.

Der Überkonsum von Softdrinks, Computerspielsucht und sogar zu viel Masturbation werden in einem Bericht der militäreigenen Tageszeitung als Hauptgründe genannt, warum viele junge Männer den Ansprüchen der grössten Armee der Welt nicht genügen. Der Gesundheitszustand von vielen jungen Männern sei «alarmierend», wird ein ranghoher Offizier in dem Bericht zitiert. In einer nicht näher benannten Stadt in China hätten 56,9 Prozent der überprüften jungen Männer die Tauglichkeitsprüfung nicht bestanden, heisst es weiter.

Alkohol und Softdrinks

Die Armeeleitung hat am 19. August auf der in China weitverbreiteten Kurznachrichtenplattform WeChat insgesamt zehn Gründe aufgeführt, warum so viele potenzielle Rekruten in der nicht näher benannten Stadt den Test nicht bestanden hatten. 25 Prozent der Bewerber scheiterten beim Blut- und Urintest. Sie hätten zu viel Alkohol und zu viele zuckerhaltige Getränke getrunken. Insgesamt jeder Fünfte werde wegen Übergewicht abgelehnt.

46 Prozent der Kandidaten fielen zudem beim Sehtest durch, weil sie zu viel auf ihre Smartphones und an- dere elektrische Geräte schauten. Aus dem gleichen Grund weisen 13 Prozent Schlafmangel auf; sie hätten einen zu hohen Blutdruck. Zudem würden junge Männer in China zu viel sitzen und sich nicht ausreichend bewegen. 8 Prozent würden wegen vergrösserter Hodenvenen abgelehnt. Dieses Problem ergebe sich durch zu viel Selbstbefriedigung, heisst es in dem Bericht. Doch auch wer übergrosse Tätowierungen hat, könne nicht von der Armee aufgenommen werden. Das würde den moralischen Grundwerten widersprechen.

Die angeblich zu dicken Hodenvenen sorgten in den chinesischen sozialen Medien für besonders viel Spott. «Nächstes Jahr werden wir zur Beschneidung gebeten», machte sich ein Nutzer über den von der Militärführung angeführten Grund lustig. Ein anderer fordert, die Anzahl und Formen von Leberflecken zum Kriterium zu nehmen. Die Aufnahmekriterien für die grösste Armee der Welt müssten streng bleiben, rechtfertigt sich hingegen die Heeresleitung in einer offiziellen Erklärung.