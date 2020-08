Wieso Donald Trump sogar schwarze Wähler gewinnen könnte – Rennen um die Präsidentschaft nimmt Fahrt auf

Am Sonntag schossen weisse Polizisten im Bundesstaat Wisconsin einem unbewaffneten Schwarzen siebenmal in den Rücken und verletzten ihn lebensgefährlich. Das Verbrechen heizt die Black-Lives-Matter-Proteste in Amerika erneut an. Währenddessen nimmt das Präsidentschaftsrennen volle Fahrt auf. Dabei hat der demokratische Kandidat Joe Biden in einem Interview erneut klargemacht, dass er fest auf die schwarzen Wähler zählt. Sie sollen ihm am 3. November den Weg ins Weisse Haus ebnen.

Trump-Partei umgarnt die Schwarzen

Doch ganz so deutlich wie 2016, als mehr als neun von zehn Schwarzen in den USA für die demokratische Kandidatin Hillary Clinton stimmten, ist die Sache in diesem Jahr nicht. Laut aktuellen Umfragen will immerhin jeder sechste schwarze Amerikaner Donald Trump eine zweite Amtszeit geben – trotz seines anhaltenden Kuschelkurses mit jenen Kreisen der US-Gesellschaft, welche die «weisse Rasse» noch immer als überlegen feiern.