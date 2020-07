Wer wird die starke Frau an Bidens Seite? Diese 5 Kandidatinnen könnten das Rennen machen

Acht Jahre lang hatte er den Job selbst. Jetzt muss sich Joe Biden entscheiden, wer den Job des US-Vizepräsidenten erhalten soll, wenn die Demokraten im November gegen Donald Trump gewinnen und das Weisse Haus zurück erobern sollten. Biden hat angekündigt, dass er seinen Entscheid in den kommenden Tagen bekanntgeben will.

Klar ist jetzt schon: Der 77-jährige Politveteran wird mit einer Frau an seiner Seite bei den Wahlen antreten. Das hat Biden bereits im März versprochen. Sein Team hat in den vergangenen Wochen mehrere Kandidatinnen auf Herz, Nieren und Leichen im Keller geprüft.

Auf zwei Dinge achtet Biden bei seiner Wahl besonders: Erstens müsse seine potenzielle Vizepräsidentin ihm «simpatico» sein, betonte er. Das Amt des Vizepräsidenten ist in der amerikanischen Verfassung nur sehr vage definiert. Seine Hauptaufgabe besteht darin, das höchste Amt des Landes zu übernehmen, wenn der Präsident stirbt oder krankheitshalber ausfällt. Biden selbst aber spielte in der Regierung von Barack Obama eine zentrale Rolle als Berater und als Verantwortlicher für bestimmte politische Projekte. So half er etwa tatkräftig bei der Umsetzung der Gesundheitsreform mit.

Zudem wollte Obama, dass Biden stets «der letzte Mann im Raum» sei, wenn es wichtige Entscheide zu treffen gäbe. Es ist davon auszugehen, dass Biden auch seiner eigenen Vizepräsidentin eine zentrale Rolle einräumen und etwa die wöchentlichen Lunch-Gespräche, die er mit Obama hatte, beibehalten will. E in gutes persönliches Verhältnis ist daher umso wichtiger.

Mehr Wert als «einen Krug warmer Pisse»

Zweitens will Biden jemanden, der ab dem ersten Tag bereit wäre, das Präsidentschaftsamt im Notfall zu übernehmen. Der älteste Präsidentschaftskandidat in der amerikanischen Geschichte ist sich bewusst, dass er jederzeit ausfallen könnte. Umso wahrscheinlicher ist es, dass er keine politische Newcomerin, sondern eine gestandene Politikerin an seiner Seite haben will.

Bidens Alter – bei der Amtseinsetzung wäre er gar schon 78 – lässt die Vermutung zu, dass er 2024 nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren, sondern seinen Platz für jemand anderen freimachen würde. In der Pole Position wäre dann ganz klar Bidens Vizepräsidentin. Der Job, den der erste Vizepräsident der USA, John Adams, einst als «komplett bedeutungslos» bezeichnete und dessen Wert Franklin Roosevelts Vize John Nance Garner einst mit einem «Krug warmer Pisse» gleichgesetzt hatte, hat in den vergangenen Jahren stetig an Einfluss gewonnen. So viel Macht und Verantwortung wie jetzt vereinte er noch nie auf sich.

1 – Kamala Harris (55)