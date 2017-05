Nach zwei Festnahmen am Samstag hatte die Polizei am Sonntag zwei weitere Verdächtige festgenommen. Ein 25-jähriger Mann sei in Old Trafford im Osten von Manchester gefasst worden. Ein 19-Jähriger wurde nach einer Hausdurchsuchung im Viertel Gorton im Südosten der Stadt festgenommen. In Libyen wurden ausserdem der Vater und ein Bruder des Attentäters festgenommen.

Mit seiner Bombe hatte Salman Abedi, ein Brite libyscher Abstammung, am vergangenen Montag nach einem Konzert 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Mehr als 100 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. 54 von ihnen werden noch immer in Spitälern behandelt.