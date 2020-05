Wegen Corona: SBB schicken tausend Putzkräfte auf Tour in Zügen

In den Bahnhöfen kümmern sich die Reinigungsteams verstärkt um die Desinfektion der Kontaktflächen wie Armlehnen, Handläufe und Automaten. Diese werden sechsmal am Tag gereinigt statt wie bisher nur dreimal, wie ein SBB-Sprecher am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Auch in den Zügen putzen demnach die Equipen die Griffe, Knöpfe, Handläufe und Toiletten bis zu sechs Mal pro Tag. Allein in den Zügen werden schweizweit nicht weniger als tausende Mitarbeitende im Putzeinsatz stehen. Auf 25 Linien werden die Züge während des Betriebs gereinigt.

Eine gründliche Reinigung führen die SBB zudem jeweils nachts durch, wobei neben der Reinigung der Kontaktflächen auch die Desinfektion von Böden und Fenstern auf dem Wartungsprogramm steht. Schliesslich findet einmal wöchentlich eine intensive Reinigung der Innen- und Aussenbereiche statt.

An den Eingängen zu den grössten Bahnhöfen werden Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Kunden haben die Möglichkeit, die sonst kostenpflichtigen Hygienecenter respektive WC-Anlagen in den Bahnhöfen Basel SBB, Bellinzona, Bern, Genf, Lausanne, Locarno, Luzern und Zürich HB bis auf Weiteres kostenlos zu benützen.

Die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs empfehlen dringend das Tragen einer Hygienemaske im ÖV, wenn der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Masken können Pendler in verschiedenen Geschäften an Bahnhöfen erwerben, unter anderem in Kiosken, Apotheken und Supermärkten. Auch in Selecta-Automaten sollen sie angeboten werden.