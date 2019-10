Politischer hätte der Entscheid kaum sein können: Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed, der den jahrzehntelangen Konflikt mit dem Nachbarland Eritrea beendet hat, ist ein würdiger Träger des 100. Friedensnobelpreises. Doch die Auszeichnung ist nicht nur eine Ehre für Afrikas jüngsten Regierungschef (Ahmed ist 43), sondern mindestens ebenso sehr eine unmissverständliche Botschaft an Äthiopiens Nachbarn Eritrea. Die Botschaft der westlichen Preis-Verleiher lautet:

Eritrea und Äthiopien gehörten lange Zeit zum selben Staat. Ab 1974 tobte in dem Land ein Bürgerkrieg, der im Mai 1991 schliesslich mit dem Sturz der kommunistischen Diktatur endete. Die äthiopische Provinz Eritrea gab sich damit allerdings nicht zufrieden und erklärte 1993 ihre Unabhängigkeit vom äthiopischen Mutterland.

Seit seiner Unabhängigkeit wird die 5-Millionen-Nation Eritrea von Isayas Afewerki regiert. Der 73-Jährige Hüne kontrolliert das Land seit Jahrzehnten mit zunehmend diktatorischen Mitteln. 1998 brach zwischen Eritrea und Äthiopien ein Konflikt um ungeklärte Grenzverläufe aus. Afewerki rief den in Eritrea bis heute geltenden Notstand aus und setzte die Verfassung ausser Kraft. Jeder und jede im Land kann seither auf unbestimmte Zeit in den «Nationaldienst» eingezogen werden. Für zehntausende junge Menschen heisst das: jahrelanger Militärdienst in einer äusserst explosiven Grenzregion.