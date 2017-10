Bei dem Streit geht es nicht bloss um ein Nahrungsmittel, sondern um ein nationales Kulturgut, um Identität. Mit einem Pro-Kopf-Konsum von 26 Kilo pro Jahr sind die Italiener die grössten Nudel-Esser der Welt; die Schweizer vertilgen durchschnittlich 9 Kilo, die Deutschen 8 Kilo Teigwaren pro Jahr.

«Die Pasta ist die Königin der Tafel, das Olivenöl und die Tomate sind die Könige», doziert der Pasta-Produzent Giuseppe Di Martino, Präsident der Pasta-Hersteller von Gragnano, dem Geburtsort der Spaghetti südlich von Neapel. Allein in Italien gebe es etwa 250 verschiedene Formen, und jedes Jahr kommen neue dazu. Italien ist auch mit Abstand der grösste Pasta-Produzent: Rund 70 Prozent der weltweit konsumierten Hartweizen-Nudeln stammen aus dem Belpaese.

Allein: Die ganzen Fusilli, Maccheroni, Paccheri, Spaghetti, Linguine und Penne mögen zwar italienisch tönen und in Italien hergestellt werden – aber nicht immer ist die wichtigste Zutat, der Hartweizen, ebenfalls italienischer Herkunft. Bei den IGP- Nudeln aus Gragnano ist die Verwendung von italienischem «grano duro» zwar vorgeschrieben, aber die grossen Hersteller und Exporteure wie Barilla, Buitoni und Garofalo verwenden teilweise auch importierten Hartweizen, in erster Linie aus Kanada, den USA und aus der Ukraine. Ein Etikettenschwindel, finden die im Kleinbauernverband Coldiretti organisierten Harzweizen-Produzenten.

Herkunftsnachweis per Dekret

Mit Demonstrationen und intensivem Lobbying haben die Landwirte nun ein altes Ziel erreicht: Die Regierung von Paolo Gentiloni will die Pasta-Hersteller per Dekret dazu zwingen, ab Februar kommenden Jahres ihre Produkte mit einer Herkunftsbezeichnung für den Hartweizen zu versehen. Den Pasta-Baronen gefällt dies gar nicht. Sie weisen darauf hin, dass in Italien mit 4,5 Millionen Tonnen zwar weltweit am zweitmeisten Hartweizen produziert werde (nach Kanada), aber dass die inländische Produktion je nach Ernte nur rund zwei Drittel des Bedarfs decke. «Wenn die 120 Pasta-Hersteller nur noch italienischen Hartweizen verwenden würden, dann würde die nationale Produktion um 30 bis 40 Prozent einbrechen», betont Paolo Barilla, Vizepräsident des gleichnamigen Marktleaders.

Der Verband der Pasta-Produzenten Aidepi hat bereits angekündigt, gegen die Einführung der Herkunftsbezeichnung gerichtlich vorgehen zu wollen: Sie sei «diskriminierend» und diene ausschliesslich dem Schutz der einheimischen Produzenten, deren Hartweizen im Übrigen keineswegs von höherer Qualität sei als der importierte, wie Barilla betont. Das Dekret suggeriere, dass es auf die Herkunft des Hartweizens ankomme, ob die Pasta gut oder schlecht sei – was nicht zutreffe. Allerdings: Das Regierungsdekret zwingt die Hersteller nicht zur Verwendung inländischen Hartweizens, sondern lediglich zur Deklaration der Herkunft. Inwieweit diese Konsumenten-Information «diskriminierend» sein soll, haben die Pasta-Barone bisher nicht einleuchtend darlegen können.

Pflanzengift im Hartweizen

Für die Bauern von Coldiretti ist jedenfalls klar: «Die Pasta-Hersteller setzen ihre eigenen kommerziellen Interessen einmal mehr über jene der italienischen Konsumenten, die Transparenz verlangen», heisst es in einer Mitteilung des Kleinbauernverbands. Auf diese Weise werde den Italienern zum Beispiel auch verschwiegen, dass der kanadische Hartweizen mit dem Pflanzenschutzmittel Glyphosat behandelt werde, das in Italien verboten sei.

Den Vorwurf lassen die Pasta-Hersteller nicht gelten: Im Ausland produzierter Hartweizen enthalte höchstens Spuren von Glyphosat. «Man müsste jeden Tag 200 Kilo Pasta essen damit eine gesundheitsschädliche Wirkung eintreten würde», betont Aidepi-Präsident Riccardo Felicetti. Solche Mengen Pasta, wenigstens das steht in diesem Streit fest, essen nicht einmal die Italiener.