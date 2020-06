Warum im Fall der vermissten Madeleine McCann plötzlich die Zeit drängt

Einer der rätselhaftesten Vermisstenfälle Europas steht möglicherweise kurz vor der Aufklärung: Der 43-jährige Deutsche Christian B., seit seiner Jugend zwischen Freiheit und Knast pendelnd, wird dringend verdächtigt, hinter dem Verschwinden der wohl bekanntesten Dreijährigen Europas, Madeleine McCann, zu stecken.

Seit dem späten Abend des 3. Mai 2007 fehlt von der damals Dreijährigen jede Spur. Das Mädchen war aus einem Ferienappartement an der portugiesischen Algarve-Küste verschwunden. Bis heute fehlt von dem Mädchen jede Spur.

Der Fall «Maddie» drohte bereits in einem Aktenordner als «Cold Case», als ungelöstes Verbrechen, zu verschwinden. Doch wie sich nun zeigt, hatten die Behörden Christian B. schon länger im Visier. Zum ersten Mal soll der Name des Mannes, dessen Vorstrafenregister 17 Einträge umfasst, darunter sexuelle Nötigung von Kindern, Kinderpornographie, Körperverletzung und Vergewaltigung, im Zusammenhang mit dem Fall McCann vor sieben Jahren gefallen sein.

Nun gingen die Behörden mit neuen Indizien in die Offensive. Die Ermittler präsentierten am Mittwoch vor einer Woche in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» ihre neue Spur, die zu dem deutschen Kriminellen führt.

Jetzt muss es schnell gehen

Dass die überraschende Wendung in dem Vermisstenfall gerade jetzt von den Ermittlern publik gemacht wird, hat einen Hintergrund: Obwohl Christian B. derzeit wegen eines anderen Delikts in Kiel in Haft sitzt, drängt die Zeit.